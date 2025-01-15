https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом

Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом - РИА Новости, 15.01.2025

Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом

Уже на следующей неделе в США будет приведен к присяге новый старый президент — Дональд Трамп. В числе главных приоритетов своего президентства, которые он... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:00:00+03:00

2025-01-15T08:00:00+03:00

2025-01-15T08:07:00+03:00

аналитика

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сша

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николай патрушев

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Уже на следующей неделе в США будет приведен к присяге новый старый президент — Дональд Трамп. В числе главных приоритетов своего президентства, которые он озвучивал на протяжении всей предвыборной кампании, — скорейшее заключение соглашения с Россией по Украине.Несмотря на то что сам Трамп несколько раз заявлял, что позицию России можно понять, а причиной конфликта во многом являлась последовательная антироссийская политика американского "глубинного государства", на легкое, быстрое и полностью устраивающее всех решение надеяться не стоит.Хотя бы потому, что на Трампа сильнейшее влияние оказывает его команда, в которую входят как прагматики и даже симпатизанты России, так и откровенные "ястребы". Кроме того, позиции уходящей администрации, которая теснейшим образом связана с крупным капиталом и американским ВПК, еще очень сильны, то есть существует вероятность, что Трамп будет вынужден по определенным вопросам продолжать существующую политику.Например, по информации издания Financial Times, "вся команда Трампа одержима идеей силы и поэтому они пересматривают свой подход к Украине", а будущий представитель президента по Украине Келлог сообщил, что "Трамп не пытается что-то отдать Путину или россиянам — он хочет спасти Украину и ее суверенитет".Дата и место переговоров пока не назначены, но очевидно, что активная подготовка к ним ведется.В этой связи чрезвычайно знаковыми стали два вчерашних инфоповода: "большая" пресс-конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова и интервью помощника президента, члена Совбеза России Николая Патрушева. На подобном уровне выбор времени — это все, поэтому высказывания официальных представителей российских властей в преддверии скорых переговоров однозначно призваны заранее сформировать у противоположной стороны нужные ожидания и дать верный контекст. То есть новому американскому президенту, по сути, отправлено личное письмо."Уважаемый Дональд Фредович!Мы рады, что с вашим избранием у человечества появляется реальный шанс на мир и процветание, а у вас — на почетное место в учебниках истории.Мы открыты и настроены максимально серьезно, если будет содержательный разговор. (Лавров: "Россия ждет от США конкретных инициатив по контактам на высшем уровне и готова рассмотреть предложения по Украине, когда они будут сформулированы". Патрушев: "Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям".)Мы надеемся, что вы также настроены серьезно и готовы решать накопившиеся проблемы в диалоге, а не с помощью давления и угроз, что никогда не получалось у ваших предшественников и не получится у вас. (Лавров: "Стоит посмотреть, какими способами Трамп будет делать Америку "еще более великой"; "Слова Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании по Украине заслуживают приветствия". Патрушев: "Сможет ли Трамп реализовать свои намерения в полной мере? Как продемонстрировал его первый срок, пресловутое "глубинное государство" в США очень сильно".)Мы также очень надеемся, что вы понимаете: мир сильно изменился и старыми методами решать вопросы уже не получится, это просто опасно, потому что мы выражаем позицию не только свою, но и нашего стратегического союзника — Китая. (Лавров: "Мы не хотим выступать против кого бы то ни было, мы хотим только одного: чтобы все страны на нашей планете, включая коллективный Запад во главе с США, вели дела на основе уважения интересов всех своих партнеров. Это общая позиция Москвы и Пекина". Патрушев: "Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем".)Мы готовы вести обсуждение и договариваться о чем угодно, кроме одного — Украины. Нашу позицию мы озвучивали неоднократно, и она не может быть изменена. (Лавров: "Мы — не про земли, мы — про людей. Нацистский режим в Киеве, пришедший после госпереворота, никогда не представлял жителей Крыма, Донбасса и Новороссии". Патрушев: "Россия ни при каких обстоятельствах не уступит ни Украине, ни кому бы то ни было территории, которые уже вошли в состав. Это даже не обсуждается"; "Украинский народ остается для нас близким, братским, связанным многовековыми узами с Россией".)В связи с этим мы готовы к любой эскалации и сразу по-человечески предупреждаем, что пойдем до конца. (Лавров: "Причина начала СВО — нападение коллективного Запада с целью подавить конкурента в лице России на исконно русских территориях". Патрушев: "Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись".)Если мы придем к выводу, что ваша уважаемая сторона продолжает поддерживать враждебный нам нацистский режим в Киеве, нам придется принимать сложные решения. (Лавров: "Российская Федерация — пока еще — готова обсуждать гарантии безопасности страны, которая сейчас называется Украиной". Патрушев: "Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование".)Надеемся, что до этого не дойдет.Если же речь будет идти о неких гарантиях для того, что будет после Украины, то это в обязательном порядке должно быть увязано с более широкими договоренностями. (Лавров: "Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины, но они должны быть частью более масштабных соглашений". Патрушев: "Должна быть прекращена дискриминация русского населения в целом ряде стран, и конечно, в Прибалтике и Молдавии".)Владимир Владимирович передает вам сердечный привет.Желаем вам и вашей большой и дружной семье крепкого здоровья, потому что мы с вами люди зрелые, а вашим детям, внукам и правнукам еще жить и жить.С наилучшими пожеланиями и надеждой на скорую приятную встречу,искренне ваши, Сергей Лавров и Николай Патрушев".

https://ria.ru/20250114/patrushev-1993675965.html

https://ria.ru/20250114/tramp-1993632686.html

https://ria.ru/20250114/tramp-1993613211.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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аналитика, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, николай патрушев