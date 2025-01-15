https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html
Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом
Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом - РИА Новости, 15.01.2025
Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом
Уже на следующей неделе в США будет приведен к присяге новый старый президент — Дональд Трамп. В числе главных приоритетов своего президентства, которые он... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:00:00+03:00
2025-01-15T08:00:00+03:00
2025-01-15T08:07:00+03:00
аналитика
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россия
сша
дональд трамп
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николай патрушев
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Уже на следующей неделе в США будет приведен к присяге новый старый президент — Дональд Трамп. В числе главных приоритетов своего президентства, которые он озвучивал на протяжении всей предвыборной кампании, — скорейшее заключение соглашения с Россией по Украине.Несмотря на то что сам Трамп несколько раз заявлял, что позицию России можно понять, а причиной конфликта во многом являлась последовательная антироссийская политика американского "глубинного государства", на легкое, быстрое и полностью устраивающее всех решение надеяться не стоит.Хотя бы потому, что на Трампа сильнейшее влияние оказывает его команда, в которую входят как прагматики и даже симпатизанты России, так и откровенные "ястребы". Кроме того, позиции уходящей администрации, которая теснейшим образом связана с крупным капиталом и американским ВПК, еще очень сильны, то есть существует вероятность, что Трамп будет вынужден по определенным вопросам продолжать существующую политику.Например, по информации издания Financial Times, "вся команда Трампа одержима идеей силы и поэтому они пересматривают свой подход к Украине", а будущий представитель президента по Украине Келлог сообщил, что "Трамп не пытается что-то отдать Путину или россиянам — он хочет спасти Украину и ее суверенитет".Дата и место переговоров пока не назначены, но очевидно, что активная подготовка к ним ведется.В этой связи чрезвычайно знаковыми стали два вчерашних инфоповода: "большая" пресс-конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова и интервью помощника президента, члена Совбеза России Николая Патрушева. На подобном уровне выбор времени — это все, поэтому высказывания официальных представителей российских властей в преддверии скорых переговоров однозначно призваны заранее сформировать у противоположной стороны нужные ожидания и дать верный контекст. То есть новому американскому президенту, по сути, отправлено личное письмо."Уважаемый Дональд Фредович!Мы рады, что с вашим избранием у человечества появляется реальный шанс на мир и процветание, а у вас — на почетное место в учебниках истории.Мы открыты и настроены максимально серьезно, если будет содержательный разговор. (Лавров: "Россия ждет от США конкретных инициатив по контактам на высшем уровне и готова рассмотреть предложения по Украине, когда они будут сформулированы". Патрушев: "Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям".)Мы надеемся, что вы также настроены серьезно и готовы решать накопившиеся проблемы в диалоге, а не с помощью давления и угроз, что никогда не получалось у ваших предшественников и не получится у вас. (Лавров: "Стоит посмотреть, какими способами Трамп будет делать Америку "еще более великой"; "Слова Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании по Украине заслуживают приветствия". Патрушев: "Сможет ли Трамп реализовать свои намерения в полной мере? Как продемонстрировал его первый срок, пресловутое "глубинное государство" в США очень сильно".)Мы также очень надеемся, что вы понимаете: мир сильно изменился и старыми методами решать вопросы уже не получится, это просто опасно, потому что мы выражаем позицию не только свою, но и нашего стратегического союзника — Китая. (Лавров: "Мы не хотим выступать против кого бы то ни было, мы хотим только одного: чтобы все страны на нашей планете, включая коллективный Запад во главе с США, вели дела на основе уважения интересов всех своих партнеров. Это общая позиция Москвы и Пекина". Патрушев: "Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем".)Мы готовы вести обсуждение и договариваться о чем угодно, кроме одного — Украины. Нашу позицию мы озвучивали неоднократно, и она не может быть изменена. (Лавров: "Мы — не про земли, мы — про людей. Нацистский режим в Киеве, пришедший после госпереворота, никогда не представлял жителей Крыма, Донбасса и Новороссии". Патрушев: "Россия ни при каких обстоятельствах не уступит ни Украине, ни кому бы то ни было территории, которые уже вошли в состав. Это даже не обсуждается"; "Украинский народ остается для нас близким, братским, связанным многовековыми узами с Россией".)В связи с этим мы готовы к любой эскалации и сразу по-человечески предупреждаем, что пойдем до конца. (Лавров: "Причина начала СВО — нападение коллективного Запада с целью подавить конкурента в лице России на исконно русских территориях". Патрушев: "Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись".)Если мы придем к выводу, что ваша уважаемая сторона продолжает поддерживать враждебный нам нацистский режим в Киеве, нам придется принимать сложные решения. (Лавров: "Российская Федерация — пока еще — готова обсуждать гарантии безопасности страны, которая сейчас называется Украиной". Патрушев: "Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование".)Надеемся, что до этого не дойдет.Если же речь будет идти о неких гарантиях для того, что будет после Украины, то это в обязательном порядке должно быть увязано с более широкими договоренностями. (Лавров: "Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины, но они должны быть частью более масштабных соглашений". Патрушев: "Должна быть прекращена дискриминация русского населения в целом ряде стран, и конечно, в Прибалтике и Молдавии".)Владимир Владимирович передает вам сердечный привет.Желаем вам и вашей большой и дружной семье крепкого здоровья, потому что мы с вами люди зрелые, а вашим детям, внукам и правнукам еще жить и жить.С наилучшими пожеланиями и надеждой на скорую приятную встречу,искренне ваши, Сергей Лавров и Николай Патрушев".
https://ria.ru/20250114/patrushev-1993675965.html
https://ria.ru/20250114/tramp-1993632686.html
https://ria.ru/20250114/tramp-1993613211.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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аналитика, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, николай патрушев
Аналитика, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Николай Патрушев
Уже на следующей неделе в США будет приведен к присяге новый старый президент — Дональд Трамп. В числе главных приоритетов своего президентства, которые он озвучивал на протяжении всей предвыборной кампании, — скорейшее заключение соглашения с Россией по Украине.
Несмотря на то что сам Трамп несколько раз заявлял, что позицию России можно понять, а причиной конфликта во многом являлась последовательная антироссийская политика американского "глубинного государства", на легкое, быстрое и полностью устраивающее всех решение надеяться не стоит.
Хотя бы потому, что на Трампа сильнейшее влияние оказывает его команда, в которую входят как прагматики и даже симпатизанты России, так и откровенные "ястребы". Кроме того, позиции уходящей администрации, которая теснейшим образом связана с крупным капиталом и американским ВПК, еще очень сильны, то есть существует вероятность, что Трамп будет вынужден по определенным вопросам продолжать существующую политику.
Например, по информации издания Financial Times, "вся команда Трампа одержима идеей силы и поэтому они пересматривают свой подход к Украине", а будущий представитель президента по Украине Келлог сообщил, что "Трамп не пытается что-то отдать Путину или россиянам — он хочет спасти Украину и ее суверенитет".
Дата и место переговоров пока не назначены, но очевидно, что активная подготовка к ним ведется.
В этой связи чрезвычайно знаковыми стали два вчерашних инфоповода: "большая" пресс-конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова и интервью помощника президента, члена Совбеза России Николая Патрушева. На подобном уровне выбор времени — это все, поэтому высказывания официальных представителей российских властей в преддверии скорых переговоров однозначно призваны заранее сформировать у противоположной стороны нужные ожидания и дать верный контекст. То есть новому американскому президенту, по сути, отправлено личное письмо.
"Уважаемый Дональд Фредович!
Мы рады, что с вашим избранием у человечества появляется реальный шанс на мир и процветание, а у вас — на почетное место в учебниках истории.
Мы открыты и настроены максимально серьезно, если будет содержательный разговор. (Лавров: "Россия ждет от США конкретных инициатив по контактам на высшем уровне и готова рассмотреть предложения по Украине, когда они будут сформулированы". Патрушев: "Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям".)
Мы надеемся, что вы также настроены серьезно и готовы решать накопившиеся проблемы в диалоге, а не с помощью давления и угроз, что никогда не получалось у ваших предшественников и не получится у вас. (Лавров: "Стоит посмотреть, какими способами Трамп будет делать Америку "еще более великой"; "Слова Трампа о необходимости отталкиваться от ситуации на земле в урегулировании по Украине заслуживают приветствия". Патрушев: "Сможет ли Трамп реализовать свои намерения в полной мере? Как продемонстрировал его первый срок, пресловутое "глубинное государство" в США очень сильно".)
Мы также очень надеемся, что вы понимаете: мир сильно изменился и старыми методами решать вопросы уже не получится, это просто опасно, потому что мы выражаем позицию не только свою, но и нашего стратегического союзника — Китая. (Лавров: "Мы не хотим выступать против кого бы то ни было, мы хотим только одного: чтобы все страны на нашей планете, включая коллективный Запад во главе с США, вели дела на основе уважения интересов всех своих партнеров. Это общая позиция Москвы и Пекина". Патрушев: "Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем".)
Мы готовы вести обсуждение и договариваться о чем угодно, кроме одного — Украины. Нашу позицию мы озвучивали неоднократно, и она не может быть изменена. (Лавров: "Мы — не про земли, мы — про людей. Нацистский режим в Киеве, пришедший после госпереворота, никогда не представлял жителей Крыма, Донбасса и Новороссии". Патрушев: "Россия ни при каких обстоятельствах не уступит ни Украине, ни кому бы то ни было территории, которые уже вошли в состав. Это даже не обсуждается"; "Украинский народ остается для нас близким, братским, связанным многовековыми узами с Россией".)
В связи с этим мы готовы к любой эскалации и сразу по-человечески предупреждаем, что пойдем до конца. (Лавров: "Причина начала СВО — нападение коллективного Запада с целью подавить конкурента в лице России на исконно русских территориях". Патрушев: "Для нас важно, чтобы задачи СВО были решены. Они известны и не менялись".)
Если мы придем к выводу, что ваша уважаемая сторона продолжает поддерживать враждебный нам нацистский режим в Киеве, нам придется принимать сложные решения. (Лавров: "Российская Федерация — пока еще — готова обсуждать гарантии безопасности страны, которая сейчас называется Украиной". Патрушев: "Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование".)
Надеемся, что до этого не дойдет.
Если же речь будет идти о неких гарантиях для того, что будет после Украины, то это в обязательном порядке должно быть увязано с более широкими договоренностями. (Лавров: "Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины, но они должны быть частью более масштабных соглашений". Патрушев: "Должна быть прекращена дискриминация русского населения в целом ряде стран, и конечно, в Прибалтике и Молдавии".)
Владимир Владимирович передает вам сердечный привет.
Желаем вам и вашей большой и дружной семье крепкого здоровья, потому что мы с вами люди зрелые, а вашим детям, внукам и правнукам еще жить и жить.
С наилучшими пожеланиями и надеждой на скорую приятную встречу,
искренне ваши, Сергей Лавров и Николай Патрушев".