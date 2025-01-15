https://ria.ru/20250115/partiya-1993844590.html

Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская Сила"

Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская Сила" - РИА Новости, 15.01.2025

Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская Сила"

Верховный суд России ликвидировал всероссийскую политическую партию "Гражданская Сила" по иску Минюста, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:39:00+03:00

2025-01-15T14:39:00+03:00

2025-01-15T14:40:00+03:00

политика

гражданская сила

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Верховный суд России ликвидировал всероссийскую политическую партию "Гражданская Сила" по иску Минюста, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил административный иск министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии "Гражданская Сила", - сказала собеседница агентства. Как стало известно РИА Новости, партия более семи лет не выдвигала кандидатов на выборы на федеральном уровне и практически не участвовала в выборах на местном и региональном уровнях. "Гражданская Сила" была создана в марте 2007 года на базе "Свободной России". Партия относится к право-либеральному крылу, её лидер - Кирилл Быканин.

https://ria.ru/20250110/npo-1993161064.html

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политика, гражданская сила, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)