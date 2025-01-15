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Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская Сила" - РИА Новости, 15.01.2025
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14:39 15.01.2025 (обновлено: 14:40 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/partiya-1993844590.html
Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская Сила"
Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская Сила" - РИА Новости, 15.01.2025
Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская Сила"
Верховный суд России ликвидировал всероссийскую политическую партию "Гражданская Сила" по иску Минюста, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:39:00+03:00
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политика
гражданская сила
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Верховный суд России ликвидировал всероссийскую политическую партию "Гражданская Сила" по иску Минюста, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил административный иск министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии "Гражданская Сила", - сказала собеседница агентства. Как стало известно РИА Новости, партия более семи лет не выдвигала кандидатов на выборы на федеральном уровне и практически не участвовала в выборах на местном и региональном уровнях. "Гражданская Сила" была создана в марте 2007 года на базе "Свободной России". Партия относится к право-либеральному крылу, её лидер - Кирилл Быканин.
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политика, гражданская сила, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Политика, Гражданская сила, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская Сила"

Верховный суд ликвидировал партию "Гражданская Сила" по иску Минюста

© РИА НовостиЛоготип партии "Гражданская сила"
Логотип партии Гражданская сила - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости
Логотип партии "Гражданская сила". Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Верховный суд России ликвидировал всероссийскую политическую партию "Гражданская Сила" по иску Минюста, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил административный иск министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии "Гражданская Сила", - сказала собеседница агентства.
Как стало известно РИА Новости, партия более семи лет не выдвигала кандидатов на выборы на федеральном уровне и практически не участвовала в выборах на местном и региональном уровнях.
"Гражданская Сила" была создана в марте 2007 года на базе "Свободной России". Партия относится к право-либеральному крылу, её лидер - Кирилл Быканин.
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ПолитикаГражданская силаРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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