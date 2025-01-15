Белоусов рассказал, где пройдут парады в честь 80-летия Победы
Белоусов: парады в честь 80-летия Победы пройдут в Москве и еще восьми городах
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКурсанты Московского пограничного института ФСБ РФ на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Курсанты Московского пограничного института ФСБ РФ на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в честь 80-летия Победы парады пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского организационного комитета "Победа".
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"Традиционно центральным событием торжеств являются военные парады. Они пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии", - сказал министр.
Белоусов добавил, что в состав парадных расчетов войдут участники СВО.