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Белоусов рассказал, где пройдут парады в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 15.01.2025
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14:57 15.01.2025 (обновлено: 15:08 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/parady-1993849178.html
Белоусов рассказал, где пройдут парады в честь 80-летия Победы
Белоусов рассказал, где пройдут парады в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 15.01.2025
Белоусов рассказал, где пройдут парады в честь 80-летия Победы
Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в честь 80-летия Победы парады пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:57:00+03:00
2025-01-15T15:08:00+03:00
общество
москва
день победы
андрей белоусов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в честь 80-летия Победы парады пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского организационного комитета "Победа"."Традиционно центральным событием торжеств являются военные парады. Они пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии", - сказал министр.Белоусов добавил, что в состав парадных расчетов войдут участники СВО.
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общество, москва, день победы, андрей белоусов
Общество, Москва, День Победы, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал, где пройдут парады в честь 80-летия Победы

Белоусов: парады в честь 80-летия Победы пройдут в Москве и еще восьми городах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКурсанты Московского пограничного института ФСБ РФ на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Курсанты Московского пограничного института ФСБ РФ на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Курсанты Московского пограничного института ФСБ РФ на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в честь 80-летия Победы парады пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского организационного комитета "Победа".
«
"Традиционно центральным событием торжеств являются военные парады. Они пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии", - сказал министр.
Белоусов добавил, что в состав парадных расчетов войдут участники СВО.
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ОбществоМоскваДень ПобедыАндрей Белоусов
 
 
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