https://ria.ru/20250115/parady-1993849178.html

Белоусов рассказал, где пройдут парады в честь 80-летия Победы

Белоусов рассказал, где пройдут парады в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 15.01.2025

Белоусов рассказал, где пройдут парады в честь 80-летия Победы

Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в честь 80-летия Победы парады пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:57:00+03:00

2025-01-15T14:57:00+03:00

2025-01-15T15:08:00+03:00

общество

москва

день победы

андрей белоусов

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в честь 80-летия Победы парады пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского организационного комитета "Победа"."Традиционно центральным событием торжеств являются военные парады. Они пройдут в Москве и еще восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии", - сказал министр.Белоусов добавил, что в состав парадных расчетов войдут участники СВО.

https://ria.ru/20250115/pobeda-1993847501.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, день победы, андрей белоусов