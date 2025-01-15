https://ria.ru/20250115/otrava-1993698131.html

"Перестреляют самих себя". Киев сделал ставку на запрещенное оружие

"Перестреляют самих себя". Киев сделал ставку на запрещенное оружие - РИА Новости, 15.01.2025

"Перестреляют самих себя". Киев сделал ставку на запрещенное оружие

ФСБ России предотвратила крупный теракт украинских спецслужб. В мессенджере они завербовали жителя Ярославской области и подговорили его совершить покушение на... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:00:00+03:00

2025-01-15T08:00:00+03:00

2025-01-15T08:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

россия

мелитополь

игорь кириллов

сергей лавров

юлия скрипаль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4251ec9d5abcfa4398befd44d25a5c2.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Андрей Коц. ФСБ России предотвратила крупный теракт украинских спецслужб. В мессенджере они завербовали жителя Ярославской области и подговорили его совершить покушение на сотрудников местного оборонного предприятия. Метод противник выбрал, как это у него принято, не считаясь с возможными жертвами среди окружающих: в теракте планировалось применить химическое оружие. О том, как СБУ играет в запрещенную игру, — в материале РИА Новости.Закладка с ядомОперативная съемка показывает, как мужчина в темной куртке с натянутым на глаза капюшоном поднимает что-то из сугроба где-то на задворках гаражного кооператива и с пакетом в руках идет по тротуару вдоль проезжей части. Ему наперерез бросаются силовики. Подозреваемый успевает избавиться от ноши, но его тут же скручивают, а место падения пакета фиксируют на видео.Внутри — две емкости с сильнодействующим ядом. Как признался на первичном допросе агент украинских спецслужб, он должен был за вознаграждение вылить токсичную жидкость в воздуховоды автомобилей работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области. При вдыхании ее пары вызывают химический ожог легких, человек гибнет от удушья. На это задание террорист согласился сразу, прекрасно понимая, что идет на массовое убийство общественно опасным способом.Сначала агент провел разведку — со всех сторон изучил автомобильную парковку объекта и отправил информацию куратору, за что получил переводом десять тысяч рублей. Следом ему скинули координаты и фотографию тайника. На этом этапе его уже плотно вели российские спецслужбы, установившие у тайника скрытую камеру. Как только завербованный взял пакет — задержали с поличным.Задержанный — идеальный объект для вербовки СБУ. Чтобы понять это, достаточно бегло взглянуть на его страницы в соцсетях. Постоянное недовольство нынешним положением дел в России, СВО, экономическим и политическим курсом властей. Призывы к уничтожению сотрудников ФСБ и МВД. Уже этого достаточно для срока, но до поры до времени террорист в поле зрения правоохранительных органов не попадал.В ФСБ не раскрывают тип яда, которым он планировал воспользоваться. К химическому оружию удушающего типа относятся, например, фосген и дифосген. Их активно применяли в Первую и запасали впрок во Вторую мировые войны. Фосген — без цвета, почти без запаха, солдаты часто не замечали газовой атаки. А когда начинали задыхаться, было уже слишком поздно. Большинство химических арсеналов уничтожено, но кое-что осталось. К тому же это оружие несложно в производстве.Вероятно, украинские спецслужбы получили его от своих европейских кураторов. Об этом неоднократно предупреждал начальник войск радиационной, химической и бактериологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, убитый в результате теракта 17 декабря 2024-го. Американская и британская разведки уже неплохо обкатали тактику провокаций с химическим оружием в Сирии. И теперь руками украинцев экспериментируют над Россией.Боевой галлюциногенИ делают это, надо сказать, не первый день. Еще в марте прошлого года оперативники ФСБ задержали троих украинских агентов в Мелитополе, готовивших теракт. Отравляющие вещества им передали с подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Яд они должны были подсыпать в солдатской столовой в суп или сок. Экспертиза выявила метадон — сильнодействующий синтетический наркотик-опиоид — и боевое отравляющее вещество BZ (хиноклидил-циклопентил-фенилгликолят) по классификации НАТО. Первый в небольшом количестве вызывает передозировку с потенциально летальными последствиями. Второй препарат — психотропного действия.BZ не смертелен, его задача — вывести из строя живую силу на некоторое время. Воздействует на центральную нервную систему, нарушает психическую деятельность человека, приводит к временной слепоте, глухоте. Военнослужащие, пораженные этой отравой, страдают от визуальных и слуховых галлюцинаций.Если бы мелитопольским террористам удалось совершить задуманное, в лучшем случае подразделение утратило бы боеспособность на двое-трое суток. В худшем — солдаты в психозе перестреляли бы друг друга. А препарат ВСУ получили от США. Единственное на планете предприятие, изготавливающее BZ, находится в американском городе Эджвуд. Его мощность — до 20 тонн вещества в год. Подпольное производство невозможно — прекурсор 3-хинуклидола нельзя синтезировать в кустарных условиях.Американцы впервые применили BZ во Вьетнаме. Результаты засекретили. Пентагон лишь ограничился фразой, что опыт был положительным. Кроме того, в апреле 2018-го глава МИД Сергей Лавров сообщил, что эксперты швейцарского центра радиологического и химико-радиологического анализа в городе Шпице, которые анализировали пробы ОЗХО с места отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, обнаружили следы BZ. Возможно, с мелитопольскими отравителями работала британская разведка.Торт с сюрпризомДругая нашумевшая история произошла в 2023-м. Выпускники Армавирского летного училища 21 октября праздновали 20-летие получения дипломов. К банкету пришла посылка: 20-килограмовый торт с эмблемой училища и ящик виски Jameson. Курьер сообщил, что это подарки от офицеров, которые сами не смогли принять участие в торжестве. И сразу покинул помещение.Лишь бдительность помогла предотвратить трагедию. Военные попытались выяснить, кто именно прислал столь щедрый подарок, и никого не нашли. Празднование прервали, продукты и напитки отправили на экспертизу. Это спасло несколько десятков жизней. В угощениях содержались препараты, которые применяются в кардиологии и свободно продаются в аптеках, но при передозировке могут вызвать сбой ритма сердца или его остановку.Силовики задержали курьера в аэропорту Ставрополя. У него на руках был билет в Москву. Уроженец Мелитополя Егор Семенов, 33 года. С 2015-го проживает в России. Главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о теракте. Наказание по соответствующей статье — срок от 15 лет до пожизненного. Тринадцатого января Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела по существу. Обвиняемый вину признал.К счастью, пока спецслужбам удается пресекать большую часть украинских диверсий с использованием боевых и иных отравляющих веществ, раскрывая их еще на ранних этапах подготовки. Но в Киеве, конечно же, не откажутся от химического террора.

https://ria.ru/20250114/nato-1993692984.html

https://ria.ru/20250109/pentagon-1992996640.html

https://ria.ru/20250114/vsu-1993687492.html

киев

россия

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, киев, россия, мелитополь, игорь кириллов, сергей лавров, юлия скрипаль, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, министерство обороны сша