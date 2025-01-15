https://ria.ru/20250115/otpusk-1993754511.html

Россиянам рассказали, когда выгоднее уйти в отпуск в 2025 году

Россиянам рассказали, когда выгоднее уйти в отпуск в 2025 году - РИА Новости, 15.01.2025

Россиянам рассказали, когда выгоднее уйти в отпуск в 2025 году

Июль и октябрь будут самыми выгодными для отпуска месяцами 2025 года, сообщил РИА Новости директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T02:17:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Июль и октябрь будут самыми выгодными для отпуска месяцами 2025 года, сообщил РИА Новости директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев. "Самыми выгодными месяцами для отпуска... станут июль и октябрь. В этих месяцах много рабочих дней, что делает расчет отпускных более выгодным", - сказал Дударев. Он объяснил, что отпускные определяются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачиваются по дневной ставке. "Чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже ставка за один рабочий день, но выше сумма отпускных. Поэтому отпуск в июле или октябре позволит получить большую выплату", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20250110/otpusk-1993034686.html

https://ria.ru/20250109/otpusk-1594173113.html

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праздники