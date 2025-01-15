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Россиянам рассказали, когда выгоднее уйти в отпуск в 2025 году - РИА Новости, 15.01.2025
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02:17 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/otpusk-1993754511.html
Россиянам рассказали, когда выгоднее уйти в отпуск в 2025 году
Россиянам рассказали, когда выгоднее уйти в отпуск в 2025 году - РИА Новости, 15.01.2025
Россиянам рассказали, когда выгоднее уйти в отпуск в 2025 году
Июль и октябрь будут самыми выгодными для отпуска месяцами 2025 года, сообщил РИА Новости директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T02:17:00+03:00
2025-01-15T02:17:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Июль и октябрь будут самыми выгодными для отпуска месяцами 2025 года, сообщил РИА Новости директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев. "Самыми выгодными месяцами для отпуска... станут июль и октябрь. В этих месяцах много рабочих дней, что делает расчет отпускных более выгодным", - сказал Дударев. Он объяснил, что отпускные определяются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачиваются по дневной ставке. "Чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже ставка за один рабочий день, но выше сумма отпускных. Поэтому отпуск в июле или октябре позволит получить большую выплату", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20250110/otpusk-1993034686.html
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Россиянам рассказали, когда выгоднее уйти в отпуск в 2025 году

КРОС: самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году являются июль и октябрь

© iStock.com / EyeEm Mobile GmbHДевушка отдыхает на Мальдивах
Девушка отдыхает на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© iStock.com / EyeEm Mobile GmbH
Девушка отдыхает на Мальдивах. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Июль и октябрь будут самыми выгодными для отпуска месяцами 2025 года, сообщил РИА Новости директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев.
"Самыми выгодными месяцами для отпуска... станут июль и октябрь. В этих месяцах много рабочих дней, что делает расчет отпускных более выгодным", - сказал Дударев.
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Он объяснил, что отпускные определяются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачиваются по дневной ставке.
"Чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже ставка за один рабочий день, но выше сумма отпускных. Поэтому отпуск в июле или октябре позволит получить большую выплату", - добавил эксперт.
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