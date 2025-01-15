Стало известно, когда закончится прием заявок на "Время героев"
На дополнительный отбор по программе "Время героев" подали более 17,5 тыс заявок
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж"
Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж". Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. До конца регистрации на участие в отборе на программу "Время героев" для участников и ветеранов СВО осталось десять дней, говорится на официальном сайте мероприятия.
"До завершения регистрации участников дополнительного набора на программу "Время героев" осталось десять дней. При этом мы уже получили более 17,5 тысяч заявок", — подчеркивается в публикации.
Уточняется, что регистрация закончится 25 января в 12:00.
В декабре Госдума сообщала, что участников программы "Время героев" назначают на ответственные посты из-за их смелости, ответственности и понимания ценности жизни, зачастую они чувствуют то, чего не чувствуют "забронзовелые" чиновники.
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