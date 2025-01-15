https://ria.ru/20250115/otbor-1993844268.html

Стало известно, когда закончится прием заявок на "Время героев"

Стало известно, когда закончится прием заявок на "Время героев" - РИА Новости, 15.01.2025

Стало известно, когда закончится прием заявок на "Время героев"

До конца регистрации на участие в отборе на программу "Время героев" для участников и ветеранов СВО осталось десять дней, говорится на официальном сайте... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:38:00+03:00

2025-01-15T14:38:00+03:00

2025-01-15T16:23:00+03:00

россия

программа "время героев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983783066_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_5b1b85f19071149f8761332477c91075.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. До конца регистрации на участие в отборе на программу "Время героев" для участников и ветеранов СВО осталось десять дней, говорится на официальном сайте мероприятия."До завершения регистрации участников дополнительного набора на программу "Время героев" осталось десять дней. При этом мы уже получили более 17,5 тысяч заявок", — подчеркивается в публикации.Уточняется, что регистрация закончится 25 января в 12:00.В декабре Госдума сообщала, что участников программы "Время героев" назначают на ответственные посты из-за их смелости, ответственности и понимания ценности жизни, зачастую они чувствуют то, чего не чувствуют "забронзовелые" чиновники.

https://ria.ru/20241228/shlyapnikov-1991799414.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, программа "время героев"