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СМИ опровергли слухи об отмене церемонии вручения "Оскара" из-за пожаров - РИА Новости, 15.01.2025
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12:49 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/oskar-1993822765.html
СМИ опровергли слухи об отмене церемонии вручения "Оскара" из-за пожаров
СМИ опровергли слухи об отмене церемонии вручения "Оскара" из-за пожаров - РИА Новости, 15.01.2025
СМИ опровергли слухи об отмене церемонии вручения "Оскара" из-за пожаров
Слухи об отмене церемонии вручения премии "Оскар" из-за бушующих в Лос-Анджелесе пожаров не соответствуют действительности, сообщает журнал Hollywood Reporter... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T12:49:00+03:00
2025-01-15T12:49:00+03:00
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том хэнкс
стивен спилберг
sun
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Слухи об отмене церемонии вручения премии "Оскар" из-за бушующих в Лос-Анджелесе пожаров не соответствуют действительности, сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на высокопоставленные источники в Академии кинематографических искусств и наук. Академия ранее отложила объявление номинаций на премию "Оскар" из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Позднее газета Sun со ссылкой на источник писала, что в связи с пожарами церемония вручения премии "Оскар" якобы "на грани отмены" впервые за свою 96-летнюю историю. Издание также сообщило, что "комиссии" академии во главе с актерами Томом Хэнксом, Эммой Стоун, Мэрил Стрип и режиссером Стивеном Спилбергом якобы следят за ситуацией на ежедневной основе. "(Издание - ред.) Hollywood Reporter пообщалось с высокопоставленными лицами в Академии, а также с людьми, близкими к вышеупомянутым суперзвездам, и может однозначно сообщить, что подобные планы не рассматриваются, а консультативные комиссии не существуют", - говорится в материале. Отмечается, что единственным органом, который сейчас может оценить, как будет проходить мероприятие, является совет управляющих. Кроме того, по информации журнала, любые изменения в процедуре проведения церемонии потребуют "серьезных консультаций" с давним партнером академии - вещательной корпорацией ABC. "В настоящее время среди руководства Академии преобладает мнение, что шоу должно продолжаться - в достойной форме, которая поможет собрать пожертвования и отметить усилия по ликвидации последствий пожара", - отмечается в материале. По данным телеканала ABC News, число погибших в результате пожаров возросло до 25 человек. Ранее телеканал сообщал о 24 погибших. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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лос-анджелес, том хэнкс, стивен спилберг, sun, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, в мире
Лос-Анджелес, Том Хэнкс, Стивен Спилберг, Sun, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году, В мире
СМИ опровергли слухи об отмене церемонии вручения "Оскара" из-за пожаров

Hollywood Reporter: церемония вручения "Оскара" из-за пожаров не отменена

© AP Photo / Chris PizzelloЦеремония вручения награды киноакадемии США "Оскар"
Церемония вручения награды киноакадемии США Оскар - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар". Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Слухи об отмене церемонии вручения премии "Оскар" из-за бушующих в Лос-Анджелесе пожаров не соответствуют действительности, сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на высокопоставленные источники в Академии кинематографических искусств и наук.
Академия ранее отложила объявление номинаций на премию "Оскар" из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Позднее газета Sun со ссылкой на источник писала, что в связи с пожарами церемония вручения премии "Оскар" якобы "на грани отмены" впервые за свою 96-летнюю историю. Издание также сообщило, что "комиссии" академии во главе с актерами Томом Хэнксом, Эммой Стоун, Мэрил Стрип и режиссером Стивеном Спилбергом якобы следят за ситуацией на ежедневной основе.
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"(Издание - ред.) Hollywood Reporter пообщалось с высокопоставленными лицами в Академии, а также с людьми, близкими к вышеупомянутым суперзвездам, и может однозначно сообщить, что подобные планы не рассматриваются, а консультативные комиссии не существуют", - говорится в материале.
Отмечается, что единственным органом, который сейчас может оценить, как будет проходить мероприятие, является совет управляющих. Кроме того, по информации журнала, любые изменения в процедуре проведения церемонии потребуют "серьезных консультаций" с давним партнером академии - вещательной корпорацией ABC. "В настоящее время среди руководства Академии преобладает мнение, что шоу должно продолжаться - в достойной форме, которая поможет собрать пожертвования и отметить усилия по ликвидации последствий пожара", - отмечается в материале.
По данным телеканала ABC News, число погибших в результате пожаров возросло до 25 человек. Ранее телеканал сообщал о 24 погибших.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.
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