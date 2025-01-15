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Медведев рассказал о наращивании объемов производства в ОПК
Медведев рассказал о наращивании объемов производства в ОПК - РИА Новости, 15.01.2025
Медведев рассказал о наращивании объемов производства в ОПК
Предприятия ОПК в 2024 году активно наращивали объемы производства по многим позициям с учетом опыта специальной военной операции, заявил заместитель... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:48:00+03:00
2025-01-15T17:48:00+03:00
2025-01-15T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Предприятия ОПК в 2024 году активно наращивали объемы производства по многим позициям с учетом опыта специальной военной операции, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза провел совещание об итогах деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения в 2024 году и о планах на 2025 год. "Немало в целом сделано и для развития производственных мощностей, внедрения передовых технологий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Совместными усилиями активно наращивали объемы производства по многим позициям, учитывая опыт боевых действий", - сказал Медведев. Видео совещания опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881091.html
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технологии, россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о наращивании объемов производства в ОПК
Медведев: предприятия ОПК наращивали объемы производства с учетом опыта СВО