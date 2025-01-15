В Германии заявили о начале операции НАТО против России
Junge Welt: НАТО создает структуру для борьбы с Россией в Балтийском море
© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Стремление НАТО нарастить военную инфраструктуру в Балтийском море под предлогом обеспечения безопасности на самом деле направлено против России, пишет немецкая газета Die Junge Zeitung.
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"Альянс уже договорился об этом 30 декабря в Брюсселе <…>. По всей видимости, это создает вторую суборганизацию НАТО в регионе Балтийского моря, специально направленную против России", — говорится в материале.
По данным издания, предполагается, что "Объединенный экспедиционный корпус", который действует с 2018 года, усилит мониторинг критической инфраструктуры в Балтийском море.
"Они начали операцию "Северный страж" и используют искусственный интеллект для наблюдения за судами и оценки рисков", — пишет автор статьи.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал журналистам, что НАТО решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике, назвав это решение "беспрецедентным". По его словам, еще не решено, какие страны и каким образом будут задействованы в этой инициативе, но речь идет о подводной и надводной инфраструктуре.
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Инциденты с повреждением инфраструктуры в Балтийском море произошли в 2024 году. В ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
В декабре повреждения получили электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.
Телекомпания SVT со ссылкой на слова министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина сообщила во вторник, что еще один подводный кабель между Швецией и Финляндией в Балтийском море получил повреждения в результате неизвестных причин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование доведут до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
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