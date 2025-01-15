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В Германии заявили о начале операции НАТО против России - РИА Новости, 15.01.2025
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04:56 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/operatsiya-1993760482.html
В Германии заявили о начале операции НАТО против России
В Германии заявили о начале операции НАТО против России - РИА Новости, 15.01.2025
В Германии заявили о начале операции НАТО против России
Стремление НАТО нарастить военную инфраструктуру в Балтийском море под предлогом обеспечения безопасности на самом деле направлено против России, пишет немецкая РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T04:56:00+03:00
2025-01-15T04:56:00+03:00
в мире
балтийское море
финляндия
германия
нато
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Стремление НАТО нарастить военную инфраструктуру в Балтийском море под предлогом обеспечения безопасности на самом деле направлено против России, пишет немецкая газета Die Junge Zeitung."Альянс уже договорился об этом 30 декабря в Брюсселе &lt;…&gt;. По всей видимости, это создает вторую суборганизацию НАТО в регионе Балтийского моря, специально направленную против России", — говорится в материале.По данным издания, предполагается, что "Объединенный экспедиционный корпус", который действует с 2018 года, усилит мониторинг критической инфраструктуры в Балтийском море."Они начали операцию "Северный страж" и используют искусственный интеллект для наблюдения за судами и оценки рисков", — пишет автор статьи.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал журналистам, что НАТО решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике, назвав это решение "беспрецедентным". По его словам, еще не решено, какие страны и каким образом будут задействованы в этой инициативе, но речь идет о подводной и надводной инфраструктуре.Инциденты с повреждением инфраструктуры в Балтийском море произошли в 2024 году. В ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.В декабре повреждения получили электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.Телекомпания SVT со ссылкой на слова министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина сообщила во вторник, что еще один подводный кабель между Швецией и Финляндией в Балтийском море получил повреждения в результате неизвестных причин.Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование доведут до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250114/nato-1993565079.html
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в мире, балтийское море, финляндия, германия, нато
В мире, Балтийское море, Финляндия, Германия, НАТО
В Германии заявили о начале операции НАТО против России

Junge Welt: НАТО создает структуру для борьбы с Россией в Балтийском море

© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Стремление НАТО нарастить военную инфраструктуру в Балтийском море под предлогом обеспечения безопасности на самом деле направлено против России, пишет немецкая газета Die Junge Zeitung.
«
"Альянс уже договорился об этом 30 декабря в Брюсселе <…>. По всей видимости, это создает вторую суборганизацию НАТО в регионе Балтийского моря, специально направленную против России", — говорится в материале.
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По данным издания, предполагается, что "Объединенный экспедиционный корпус", который действует с 2018 года, усилит мониторинг критической инфраструктуры в Балтийском море.
"Они начали операцию "Северный страж" и используют искусственный интеллект для наблюдения за судами и оценки рисков", — пишет автор статьи.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал журналистам, что НАТО решила радикально увеличить военное присутствие на Балтике, назвав это решение "беспрецедентным". По его словам, еще не решено, какие страны и каким образом будут задействованы в этой инициативе, но речь идет о подводной и надводной инфраструктуре.
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Инциденты с повреждением инфраструктуры в Балтийском море произошли в 2024 году. В ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
В декабре повреждения получили электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.
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Телекомпания SVT со ссылкой на слова министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина сообщила во вторник, что еще один подводный кабель между Швецией и Финляндией в Балтийском море получил повреждения в результате неизвестных причин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что расследование доведут до конца, а истерика в западных СМИ вокруг якобы российского и китайского следа в повреждении кабелей в Балтийском море уляжется.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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