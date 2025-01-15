https://ria.ru/20250115/opasnost-1993929920.html

В Липецкой области ввели желтый режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели желтый режим воздушной опасности - РИА Новости, 15.01.2025

В Липецкой области ввели желтый режим воздушной опасности

Губернатор Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА в Липецке и Липецком муниципальном округе и призвал спрятаться в укрытиях. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T23:58:00+03:00

2025-01-15T23:58:00+03:00

2025-01-15T23:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

липецк

липецкая область

липецкий район

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156209/20/1562092006_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_fab0d860a5cf524055e9924404d18472.jpg

ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА в Липецке и Липецком муниципальном округе и призвал спрятаться в укрытиях. Желтый режим воздушной опасности введён в Липецкой области в среду, в 18.28 мск. Красный режим угрозы атаки БПЛА был введён в Липецке и Липецком районе в 21.32 мск. "Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО! По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецк

липецкая область

липецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, липецк, липецкая область, липецкий район, игорь артамонов