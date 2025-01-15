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В Липецкой области ввели желтый режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели желтый режим воздушной опасности - РИА Новости, 15.01.2025
В Липецкой области ввели желтый режим воздушной опасности
Губернатор Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА в Липецке и Липецком муниципальном округе и призвал спрятаться в укрытиях. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T23:58:00+03:00
2025-01-15T23:58:00+03:00
2025-01-15T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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липецкая область
липецкий район
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА в Липецке и Липецком муниципальном округе и призвал спрятаться в укрытиях. Желтый режим воздушной опасности введён в Липецкой области в среду, в 18.28 мск. Красный режим угрозы атаки БПЛА был введён в Липецке и Липецком районе в 21.32 мск. "Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого МО! По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БПЛА", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецк, Липецкая область, Липецкий район, Игорь Артамонов
В Липецкой области ввели желтый режим воздушной опасности
Губернатор Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА в Липецке и Липецком округе