https://ria.ru/20250115/oon-1993921936.html

ООН готова поддержать реализацию сделки по Газе

ООН готова поддержать реализацию сделки по Газе - РИА Новости, 15.01.2025

ООН готова поддержать реализацию сделки по Газе

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН готова содействовать реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, РИА Новости, 15.01.2025

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН готова содействовать реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, а также нарастить поставки гуманитарной помощи в регион."ООН готова поддержать имплементацию сделки и нарастить устойчивые поставки гуманитарной помощи бесчисленным палестинцам, которые продолжают страдать", - заявил Гутерреш на пресс-конференции.

https://ria.ru/20250115/izrail-1993918857.html

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в мире, израиль, антониу гутерреш, оон, хамас, сектор газа, палестина