https://ria.ru/20250115/oon-1993921936.html
ООН готова поддержать реализацию сделки по Газе
ООН готова поддержать реализацию сделки по Газе - РИА Новости, 15.01.2025
ООН готова поддержать реализацию сделки по Газе
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН готова содействовать реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:13:00+03:00
2025-01-15T22:13:00+03:00
2025-01-15T22:22:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН готова содействовать реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, а также нарастить поставки гуманитарной помощи в регион."ООН готова поддержать имплементацию сделки и нарастить устойчивые поставки гуманитарной помощи бесчисленным палестинцам, которые продолжают страдать", - заявил Гутерреш на пресс-конференции.
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В мире, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина
ООН готова поддержать реализацию сделки по Газе
ООН готова содействовать реализации сделки Израиля и ХАМАС по Газе