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ООН готова поддержать реализацию сделки по Газе - РИА Новости, 15.01.2025
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22:13 15.01.2025 (обновлено: 22:22 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/oon-1993921936.html
ООН готова поддержать реализацию сделки по Газе
ООН готова поддержать реализацию сделки по Газе - РИА Новости, 15.01.2025
ООН готова поддержать реализацию сделки по Газе
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН готова содействовать реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, РИА Новости, 15.01.2025
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в мире
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антониу гутерреш
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сектор газа
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН готова содействовать реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, а также нарастить поставки гуманитарной помощи в регион."ООН готова поддержать имплементацию сделки и нарастить устойчивые поставки гуманитарной помощи бесчисленным палестинцам, которые продолжают страдать", - заявил Гутерреш на пресс-конференции.
https://ria.ru/20250115/izrail-1993918857.html
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в мире, израиль, антониу гутерреш, оон, хамас, сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина
ООН готова поддержать реализацию сделки по Газе

ООН готова содействовать реализации сделки Израиля и ХАМАС по Газе

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН готова содействовать реализации соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, а также нарастить поставки гуманитарной помощи в регион.
"ООН готова поддержать имплементацию сделки и нарастить устойчивые поставки гуманитарной помощи бесчисленным палестинцам, которые продолжают страдать", - заявил Гутерреш на пресс-конференции.
Портреты израильских заложников во время акции протеста в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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В миреИзраильАнтониу ГутеррешООНХАМАССектор ГазаПалестина
 
 
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