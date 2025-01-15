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Гумпомощь из Омска отправили в ЛНР при поддержке "Единой России" - РИА Новости, 15.01.2025
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Надежные люди
 
14:42 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/omsk-1993845384.html
Гумпомощь из Омска отправили в ЛНР при поддержке "Единой России"
Гумпомощь из Омска отправили в ЛНР при поддержке "Единой России" - РИА Новости, 15.01.2025
Гумпомощь из Омска отправили в ЛНР при поддержке "Единой России"
Гуманитарная помощь, предназначенная для бойцов СВО, жителей ЛНР и подшефного города Стаханова, направлена из Омска в Луганск при поддержке "Единой России",... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:42:00+03:00
2025-01-15T14:42:00+03:00
надежные люди
омск
луганская народная республика
стаханов
единая россия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гуманитарная помощь, предназначенная для бойцов СВО, жителей ЛНР и подшефного города Стаханова, направлена из Омска в Луганск при поддержке "Единой России", сообщили в региональном отделении партии. "При поддержке "Единой России" из Омска в Луганск отправили партию гуманитарной помощи. Груз предназначен для бойцов СВО, жителей ЛНР и подшефного города Стаханова", - говорится в официальном Telegram-канале регионального отделения партии. Кроме того, в ЕР рассказали, что помимо адресных посылок, продуктов питания, маскировочных сетей в ЛНР отправится автомобиль "УАЗ", а также вещи, о которых просили сами бойцы. "Впервые в истории Гуманитарного центра мы отправили трактор. Также в составе груза находится последняя партия подарков, которые наши однопартийцы подготовили для детей подшефного города Стаханова в рамках акции "Елка желаний", - приводятся в сообщении слова руководителя Гуманитарного центра Омской области, члена партии "Единая Россия" Анны Орач. В ЕР отметили, что в Омской области продолжается формирование помощи для бойцов СВО, а также жителей Донбасса и Новороссии. "В этой работе принимают активное участие представители "Единой России", национально-культурных и религиозных объединений, предприятий, общественных организаций, администраций районов и сельских поселений, волонтерских групп, депутаты, все неравнодушные жители региона", - рассказали в отделении партии.
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омск, луганская народная республика, стаханов, единая россия, сво
Надежные люди, Омск, Луганская Народная Республика, Стаханов, Единая Россия, СВО
Гумпомощь из Омска отправили в ЛНР при поддержке "Единой России"

Омск отправил партию гумпомощи в ЛНР при поддержке "Единой России"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гуманитарная помощь, предназначенная для бойцов СВО, жителей ЛНР и подшефного города Стаханова, направлена из Омска в Луганск при поддержке "Единой России", сообщили в региональном отделении партии.
"При поддержке "Единой России" из Омска в Луганск отправили партию гуманитарной помощи. Груз предназначен для бойцов СВО, жителей ЛНР и подшефного города Стаханова", - говорится в официальном Telegram-канале регионального отделения партии.
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Кроме того, в ЕР рассказали, что помимо адресных посылок, продуктов питания, маскировочных сетей в ЛНР отправится автомобиль "УАЗ", а также вещи, о которых просили сами бойцы.
"Впервые в истории Гуманитарного центра мы отправили трактор. Также в составе груза находится последняя партия подарков, которые наши однопартийцы подготовили для детей подшефного города Стаханова в рамках акции "Елка желаний", - приводятся в сообщении слова руководителя Гуманитарного центра Омской области, члена партии "Единая Россия" Анны Орач.
В ЕР отметили, что в Омской области продолжается формирование помощи для бойцов СВО, а также жителей Донбасса и Новороссии.
"В этой работе принимают активное участие представители "Единой России", национально-культурных и религиозных объединений, предприятий, общественных организаций, администраций районов и сельских поселений, волонтерских групп, депутаты, все неравнодушные жители региона", - рассказали в отделении партии.
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Надежные людиОмскЛуганская Народная РеспубликаСтахановЕдиная РоссияСВО
 
 
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