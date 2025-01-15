https://ria.ru/20250115/omsk-1993845384.html

Гумпомощь из Омска отправили в ЛНР при поддержке "Единой России"

Гумпомощь из Омска отправили в ЛНР при поддержке "Единой России" - РИА Новости, 15.01.2025

Гумпомощь из Омска отправили в ЛНР при поддержке "Единой России"

Гуманитарная помощь, предназначенная для бойцов СВО, жителей ЛНР и подшефного города Стаханова, направлена из Омска в Луганск при поддержке "Единой России",... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:42:00+03:00

2025-01-15T14:42:00+03:00

2025-01-15T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Гуманитарная помощь, предназначенная для бойцов СВО, жителей ЛНР и подшефного города Стаханова, направлена из Омска в Луганск при поддержке "Единой России", сообщили в региональном отделении партии. "При поддержке "Единой России" из Омска в Луганск отправили партию гуманитарной помощи. Груз предназначен для бойцов СВО, жителей ЛНР и подшефного города Стаханова", - говорится в официальном Telegram-канале регионального отделения партии. Кроме того, в ЕР рассказали, что помимо адресных посылок, продуктов питания, маскировочных сетей в ЛНР отправится автомобиль "УАЗ", а также вещи, о которых просили сами бойцы. "Впервые в истории Гуманитарного центра мы отправили трактор. Также в составе груза находится последняя партия подарков, которые наши однопартийцы подготовили для детей подшефного города Стаханова в рамках акции "Елка желаний", - приводятся в сообщении слова руководителя Гуманитарного центра Омской области, члена партии "Единая Россия" Анны Орач. В ЕР отметили, что в Омской области продолжается формирование помощи для бойцов СВО, а также жителей Донбасса и Новороссии. "В этой работе принимают активное участие представители "Единой России", национально-культурных и религиозных объединений, предприятий, общественных организаций, администраций районов и сельских поселений, волонтерских групп, депутаты, все неравнодушные жители региона", - рассказали в отделении партии.

https://ria.ru/20250115/svo-1993837394.html

https://ria.ru/20250114/onf-1993680457.html

омск

луганская народная республика

стаханов

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омск, луганская народная республика, стаханов, единая россия, сво