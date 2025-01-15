Очередь на въезд в ЕС из Белоруссии составляет 1950 автомобилей
Очередь на въезд в ЕС из Белоруссии выросла до 1950 автомобилей
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Очередь на въезд в ЕС из Белоруссии составляет 1950 автомобилей, сообщает в среду белорусский государственный пограничный комитет в Telegram-канале.
"По состоянию на 10.00 очередь легкового транспорта фиксируется перед польским погранпереходом "Тересполь" (с белорусской стороны – "Брест"). Въезда на сопредельную территорию ожидают 1765 легковушек. За сутки Польша приняла на свою территорию 40% транспорта от нормы", - говорится в сообщении, опубликованном погранкомитета.
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По данным белорусских пограничников, въезда в Литву ожидают 180 грузовиков. Сообщается, что меньше всего грузового транспорта пропустили на свою территорию через литовский погранпереход "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный Лог") - 9% грузовиков от нормы, на 10.00 в очереди находятся 120 фур.
Погранкомитет отмечает, что контрольные службы литовского пункта пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") приняли 44% транспорта, въезда ожидают 60 фур.
Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин. При этом из-за решений Польши на белорусско-польской границе в настоящее время работает лишь один КПП для грузового транспорта и один - для легкового. В сентябре латвийской стороной было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
С 1 марта Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе прошлого года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").
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