"Будет ощутимо". СМИ рассказали, что Украина потеряла на важном направлении
NYT: потеря шахты с коксующимся углем в Красноармейске ударит по Украине
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Потеря шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске ударит по Украине, пишет New York Times.
«
"Сейчас ожидается, что закрытие шахты будет ощутимо для экономики", — говорится в материале.
Журналисты указали, что производство стали на Украине из-за нехватки коксующегося угля сократится в два раза. Это повлияет как на экспорт, так и на военные нужды страны, подчеркнули они.
Агентство Reuters 13 января со ссылкой на источники сообщило, что Киев остановил добычу коксующего угля на шахте в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донбассе.
Директор компании "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. Военно-политический эксперт Ян Гагин в интервью РИА Новости также подчеркнул, что для Киева Красноармейск — это последний оплот угледобывающей промышленности.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.