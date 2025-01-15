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"Будет ощутимо". СМИ рассказали, что Украина потеряла на важном направлении - РИА Новости, 15.01.2025
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16:29 15.01.2025 (обновлено: 21:09 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/nyt-1993872080.html
"Будет ощутимо". СМИ рассказали, что Украина потеряла на важном направлении
"Будет ощутимо". СМИ рассказали, что Украина потеряла на важном направлении - РИА Новости, 15.01.2025
"Будет ощутимо". СМИ рассказали, что Украина потеряла на важном направлении
Потеря шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске ударит по Украине, пишет New York Times. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:29:00+03:00
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в мире
красноармейск
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Потеря шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске ударит по Украине, пишет New York Times."Сейчас ожидается, что закрытие шахты будет ощутимо для экономики", — говорится в материале.Журналисты указали, что производство стали на Украине из-за нехватки коксующегося угля сократится в два раза. Это повлияет как на экспорт, так и на военные нужды страны, подчеркнули они.Агентство Reuters 13 января со ссылкой на источники сообщило, что Киев остановил добычу коксующего угля на шахте в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донбассе.Директор компании "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. Военно-политический эксперт Ян Гагин в интервью РИА Новости также подчеркнул, что для Киева Красноармейск — это последний оплот угледобывающей промышленности.Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
https://ria.ru/20250115/zelenskiy-1993818948.html
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в мире, красноармейск, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Красноармейск, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
"Будет ощутимо". СМИ рассказали, что Украина потеряла на важном направлении

NYT: потеря шахты с коксующимся углем в Красноармейске ударит по Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Потеря шахты по добыче коксующегося угля в Красноармейске ударит по Украине, пишет New York Times.
«
"Сейчас ожидается, что закрытие шахты будет ощутимо для экономики", — говорится в материале.
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Журналисты указали, что производство стали на Украине из-за нехватки коксующегося угля сократится в два раза. Это повлияет как на экспорт, так и на военные нужды страны, подчеркнули они.
Агентство Reuters 13 января со ссылкой на источники сообщило, что Киев остановил добычу коксующего угля на шахте в Красноармейске (украинское название Покровск) в Донбассе.
Директор компании "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что в Красноармейске остается единственная в стране шахта, производящая коксующийся уголь, при потере ВСУ населенного пункта Украине грозит дефицит такого угля. Военно-политический эксперт Ян Гагин в интервью РИА Новости также подчеркнул, что для Киева Красноармейск — это последний оплот угледобывающей промышленности.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
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