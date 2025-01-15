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Израиль опроверг сообщения о согласии ХАМАС на сделку по Газе
Израиль опроверг сообщения о согласии ХАМАС на сделку по Газе - РИА Новости, 15.01.2025
Израиль опроверг сообщения о согласии ХАМАС на сделку по Газе
Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла информацию в прессе о том, что палестинское движение ХАМАС якобы дало согласие на предложенный... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:27:00+03:00
2025-01-15T16:27:00+03:00
2025-01-15T16:27:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла информацию в прессе о том, что палестинское движение ХАМАС якобы дало согласие на предложенный вариант сделки по сектору Газа и освобождению заложников. "Вопреки сообщениям, террористическая организация ХАМАС до сих пор не дала ответ на сделку", - говорится в заявлении. Ранее в среду израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила сообщила со ссылкой на источник, что ХАМАС одобрил предложенный вариант соглашения по сектору Газа. По данным Kan, стороны могут объявить о сделке уже сегодня. При этом в другой публикации гостелерадиокомпания сообщила со ссылкой на палестинский источник, что объявить о соглашении должны в четверг.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Израиль опроверг сообщения о согласии ХАМАС на сделку по Газе
Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о согласии ХАМАС на сделку по Газе