https://ria.ru/20250115/netanjahu-1993871840.html

Израиль опроверг сообщения о согласии ХАМАС на сделку по Газе

Израиль опроверг сообщения о согласии ХАМАС на сделку по Газе - РИА Новости, 15.01.2025

Израиль опроверг сообщения о согласии ХАМАС на сделку по Газе

Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла информацию в прессе о том, что палестинское движение ХАМАС якобы дало согласие на предложенный... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:27:00+03:00

2025-01-15T16:27:00+03:00

2025-01-15T16:27:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 янв - РИА Новости. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла информацию в прессе о том, что палестинское движение ХАМАС якобы дало согласие на предложенный вариант сделки по сектору Газа и освобождению заложников. "Вопреки сообщениям, террористическая организация ХАМАС до сих пор не дала ответ на сделку", - говорится в заявлении. Ранее в среду израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила сообщила со ссылкой на источник, что ХАМАС одобрил предложенный вариант соглашения по сектору Газа. По данным Kan, стороны могут объявить о сделке уже сегодня. При этом в другой публикации гостелерадиокомпания сообщила со ссылкой на палестинский источник, что объявить о соглашении должны в четверг.

https://ria.ru/20250112/spetsposlannik-1993302637.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас