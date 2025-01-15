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Умер артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев
Умер артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев - РИА Новости, 15.01.2025
Умер артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев
Артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев умер 15 января на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:02:00+03:00
2025-01-15T18:02:00+03:00
2025-01-15T18:26:00+03:00
культура
большой театр
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев умер 15 января на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Немоляев окончил Московское хореографическое училище, а затем с 1956 года служил в Большом театре, где проработал более 60 лет. Долгое время он был артистом балета, а позже занимал должности режиссера балета и режиссера по составам.Немоляев играл в таких произведениях балета, как "Ромео и Джульетта", "Каменный цветок", "Дон Кихот", "Золушка", "Бахчисарайский фонтан", и других.Он также сыграл в художественном фильме "После бала" и снялся в телевизионном балете "Озорные частушки".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большой театр, московское хореографическое училище, всеволод немоляев, новости культуры, общество
Культура, Большой театр, Московское хореографическое училище, Всеволод Немоляев, Новости культуры, Общество
Умер артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев
Режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев умер на 88-м году жизни