https://ria.ru/20250115/nemoljaev-1993895045.html

Умер артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев

Умер артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев - РИА Новости, 15.01.2025

Умер артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев

Артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев умер 15 января на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:02:00+03:00

2025-01-15T18:02:00+03:00

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культура

большой театр

московское хореографическое училище

всеволод немоляев

новости культуры

общество

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев умер 15 января на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Немоляев окончил Московское хореографическое училище, а затем с 1956 года служил в Большом театре, где проработал более 60 лет. Долгое время он был артистом балета, а позже занимал должности режиссера балета и режиссера по составам.Немоляев играл в таких произведениях балета, как "Ромео и Джульетта", "Каменный цветок", "Дон Кихот", "Золушка", "Бахчисарайский фонтан", и других.Он также сыграл в художественном фильме "После бала" и снялся в телевизионном балете "Озорные частушки".

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

большой театр, московское хореографическое училище, всеволод немоляев, новости культуры, общество