Рейтинг@Mail.ru
Умер артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:02 15.01.2025 (обновлено: 18:26 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/nemoljaev-1993895045.html
Умер артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев
Умер артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев - РИА Новости, 15.01.2025
Умер артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев
Артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев умер 15 января на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:02:00+03:00
2025-01-15T18:26:00+03:00
культура
большой театр
московское хореографическое училище
всеволод немоляев
новости культуры
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993894869_222:0:1042:461_1920x0_80_0_0_b99e7471cf1935a142b5371f9a768162.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев умер 15 января на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Немоляев окончил Московское хореографическое училище, а затем с 1956 года служил в Большом театре, где проработал более 60 лет. Долгое время он был артистом балета, а позже занимал должности режиссера балета и режиссера по составам.Немоляев играл в таких произведениях балета, как "Ромео и Джульетта", "Каменный цветок", "Дон Кихот", "Золушка", "Бахчисарайский фонтан", и других.Он также сыграл в художественном фильме "После бала" и снялся в телевизионном балете "Озорные частушки".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993894869_324:0:939:461_1920x0_80_0_0_4712daaeb8d225ea738785edb5f595a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
большой театр, московское хореографическое училище, всеволод немоляев, новости культуры, общество
Культура, Большой театр, Московское хореографическое училище, Всеволод Немоляев, Новости культуры, Общество
Умер артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев

Режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев умер на 88-м году жизни

© Bolshoi Theatre/YouYubeВсеволод Немоляев
Всеволод Немоляев - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Bolshoi Theatre/YouYube
Всеволод Немоляев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Артист балета и режиссер Большого театра Всеволод Немоляев умер 15 января на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Немоляев окончил Московское хореографическое училище, а затем с 1956 года служил в Большом театре, где проработал более 60 лет. Долгое время он был артистом балета, а позже занимал должности режиссера балета и режиссера по составам.
Немоляев играл в таких произведениях балета, как "Ромео и Джульетта", "Каменный цветок", "Дон Кихот", "Золушка", "Бахчисарайский фонтан", и других.
Он также сыграл в художественном фильме "После бала" и снялся в телевизионном балете "Озорные частушки".
 
КультураБольшой театрМосковское хореографическое училищеВсеволод НемоляевНовости культурыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала