Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода
Сийярто: Венгрия и Сербия намерены ускорить строительство общего нефтепровода
© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод "Дружба" в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод "Дружба" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 янв - РИА Новости. Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода на фоне санкций США в энергосекторе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"В ходе сегодняшнего телефонного разговора с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович мы договорились ускорить наши совместные инвестиции в энергетику и энергобезопасность, то есть создание новой линии электропередачи, соединяющей сети двух стран, и строительство первого общего нефтепровода", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
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Он также подчеркнул, что "некоторые игроки мировой политики своими санкциями и ограничениями могут вызывать серьезные трудности и явно в своих решениях даже не учитывают своих союзников".
США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
Сербский президент Александр Вучич заявил ранее, что санкции США против российско-сербской компании NIS (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ.
Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево.
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