Рейтинг@Mail.ru
Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/nefteprovod-1993849669.html
Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода
Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода - РИА Новости, 15.01.2025
Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода
Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода на фоне санкций США в энергосекторе, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:59:00+03:00
2025-01-15T14:59:00+03:00
венгрия
сербия
сша
петер сийярто
александр вучич
газпром
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg
БУДАПЕШТ, 15 янв - РИА Новости. Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода на фоне санкций США в энергосекторе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В ходе сегодняшнего телефонного разговора с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович мы договорились ускорить наши совместные инвестиции в энергетику и энергобезопасность, то есть создание новой линии электропередачи, соединяющей сети двух стран, и строительство первого общего нефтепровода", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он также подчеркнул, что "некоторые игроки мировой политики своими санкциями и ограничениями могут вызывать серьезные трудности и явно в своих решениях даже не учитывают своих союзников". США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. Сербский президент Александр Вучич заявил ранее, что санкции США против российско-сербской компании NIS (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250110/neft-1993186552.html
https://ria.ru/20250113/neft-1993471612.html
венгрия
сербия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646203_0:0:1979:1485_1920x0_80_0_0_79639b451774e0025b55c6ccb605d8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, сербия, сша, петер сийярто, александр вучич, газпром, санкции в отношении россии, в мире
Венгрия, Сербия, США, Петер Сийярто, Александр Вучич, Газпром, Санкции в отношении России, В мире
Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода

Сийярто: Венгрия и Сербия намерены ускорить строительство общего нефтепровода

© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод "Дружба" в Венгрии
Нефтепровод Дружба в Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод "Дружба" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 15 янв - РИА Новости. Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода на фоне санкций США в энергосекторе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"В ходе сегодняшнего телефонного разговора с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович мы договорились ускорить наши совместные инвестиции в энергетику и энергобезопасность, то есть создание новой линии электропередачи, соединяющей сети двух стран, и строительство первого общего нефтепровода", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США связывают санкции против России с ростом своей добычи нефти
10 января, 19:22
Он также подчеркнул, что "некоторые игроки мировой политики своими санкциями и ограничениями могут вызывать серьезные трудности и явно в своих решениях даже не учитывают своих союзников".
США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
Сербский президент Александр Вучич заявил ранее, что санкции США против российско-сербской компании NIS (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ.
Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Несколько стран предложили ЕК снизить потолок цен на российскую нефть
13 января, 14:21
 
ВенгрияСербияСШАПетер СийяртоАлександр ВучичГазпромСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала