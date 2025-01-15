https://ria.ru/20250115/nefteprovod-1993849669.html

Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода

Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода - РИА Новости, 15.01.2025

Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода

Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода на фоне санкций США в энергосекторе, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:59:00+03:00

2025-01-15T14:59:00+03:00

2025-01-15T14:59:00+03:00

венгрия

сербия

сша

петер сийярто

александр вучич

газпром

санкции в отношении россии

в мире

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БУДАПЕШТ, 15 янв - РИА Новости. Венгрия и Сербия договорились ускорить строительство общего нефтепровода на фоне санкций США в энергосекторе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В ходе сегодняшнего телефонного разговора с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович мы договорились ускорить наши совместные инвестиции в энергетику и энергобезопасность, то есть создание новой линии электропередачи, соединяющей сети двух стран, и строительство первого общего нефтепровода", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Он также подчеркнул, что "некоторые игроки мировой политики своими санкциями и ограничениями могут вызывать серьезные трудности и явно в своих решениях даже не учитывают своих союзников". США ранее ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. Сербский президент Александр Вучич заявил ранее, что санкции США против российско-сербской компании NIS (56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") требуют разъяснений в вопросе размеров российской доли для переговоров с РФ. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250110/neft-1993186552.html

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венгрия

сербия

сша

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венгрия, сербия, сша, петер сийярто, александр вучич, газпром, санкции в отношении россии, в мире