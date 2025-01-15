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Индия сократила импорт нефтепродуктов из России в октябре в 12 раз - РИА Новости, 15.01.2025
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04:03 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/neft-1993758623.html
Индия сократила импорт нефтепродуктов из России в октябре в 12 раз
Индия сократила импорт нефтепродуктов из России в октябре в 12 раз - РИА Новости, 15.01.2025
Индия сократила импорт нефтепродуктов из России в октябре в 12 раз
Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре 2024 года сократились в годовом выражении почти в 12 раз, подсчитало РИА Новости по данным индийской... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T04:03:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре 2024 года сократились в годовом выражении почти в 12 раз, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, по итогам октября 2024 года импорт Индией российских нефтепродуктов достиг 61,2 миллиона долларов, сократившись с октября 2023 года в 11,6 раза. При этом снижение объемов по сравнению с сентябрем составило 1,7 раза. Октябрьские поставки стали минимальными июля 2024 года, тогда они составляли 95,4 миллиона долларов. Больше всего в этом месяце Индия закупала легкие дистилляты и продукты - на 60,1 миллиона долларов. При этом РФ в индийском импорте за десятый месяц года заняла четвертое место, опустившись туда со второго в сентябре и с первого в октябре 2023 года. В тройку вошли ОАЭ (87,7 миллиона долларов), Сингапур (68,5 миллиона) и Южная Корея (67,5 миллиона). Суммарно за десять месяцев прошлого года Нью-Дели приобрел у Москвы нефтепродуктов на 1,97 миллиарда долларов, что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20250115/import-1993755593.html
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индия, россия, оаэ
Индия, Россия, ОАЭ
Индия сократила импорт нефтепродуктов из России в октябре в 12 раз

Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре сократились почти в 12 раз

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поставки нефтепродуктов из России в Индию в октябре 2024 года сократились в годовом выражении почти в 12 раз, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Так, по итогам октября 2024 года импорт Индией российских нефтепродуктов достиг 61,2 миллиона долларов, сократившись с октября 2023 года в 11,6 раза. При этом снижение объемов по сравнению с сентябрем составило 1,7 раза.
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Октябрьские поставки стали минимальными июля 2024 года, тогда они составляли 95,4 миллиона долларов. Больше всего в этом месяце Индия закупала легкие дистилляты и продукты - на 60,1 миллиона долларов.
При этом РФ в индийском импорте за десятый месяц года заняла четвертое место, опустившись туда со второго в сентябре и с первого в октябре 2023 года. В тройку вошли ОАЭ (87,7 миллиона долларов), Сингапур (68,5 миллиона) и Южная Корея (67,5 миллиона).
Суммарно за десять месяцев прошлого года Нью-Дели приобрел у Москвы нефтепродуктов на 1,97 миллиарда долларов, что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее.
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