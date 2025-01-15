https://ria.ru/20250115/nato-1993916471.html
Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Украине в приеме в НАТО
Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Украине в приеме в НАТО - РИА Новости, 15.01.2025
Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Украине в приеме в НАТО
Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, отвечая на вопрос о возможности отказа Киеву в приеме в НАТО для урегулирования конфликта с Россией, заявил, что... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:04:00+03:00
2025-01-15T21:04:00+03:00
2025-01-15T21:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, отвечая на вопрос о возможности отказа Киеву в приеме в НАТО для урегулирования конфликта с Россией, заявил, что дипломатические уступки неизбежны."Если мы хотим честно говорить о завершении конфликта, подлинная дипломатия потребует уступок от каждой из сторон, участвующих в этих переговорах. Такова природа дипломатии", — отметил он. Такое заявление Рубио сделал во время слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. При этом он не стал давать прямой ответ на вопрос о том, следует ли, по его мнению, рассматривать подобный сценарий развития событий.Кандидат подчеркнул, что успешное завершение конфликта требует реалистичного подхода, где все стороны должны учитывать интересы друг друга.При этом политик также добавил, что вопрос смягчения санкций в отношении России может стать частью переговоров, если будут соблюдены соответствующие условия. Как подчеркнул Рубио, США должны быть активным участником будущих переговоров, направленных на урегулирование конфликта, и работать над достижением мирного решения.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, киев, марко рубио, сша
В мире, Украина, НАТО, Киев, Марко Рубио, США, Специальная военная операция на Украине
Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Украине в приеме в НАТО
Рубио: завершение конфликта потребует уступок от всех сторон, включая Украину
ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, отвечая на вопрос о возможности отказа Киеву в приеме в НАТО для урегулирования конфликта с Россией, заявил, что дипломатические уступки неизбежны.
«
"Если мы хотим честно говорить о завершении конфликта, подлинная дипломатия потребует уступок от каждой из сторон, участвующих в этих переговорах. Такова природа дипломатии", — отметил он.
Такое заявление Рубио сделал во время слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. При этом он не стал давать прямой ответ на вопрос о том, следует ли, по его мнению, рассматривать подобный сценарий развития событий.
Кандидат подчеркнул, что успешное завершение конфликта требует реалистичного подхода, где все стороны должны учитывать интересы друг друга.
При этом политик также добавил, что вопрос смягчения санкций в отношении России может стать частью переговоров, если будут соблюдены соответствующие условия.
Как подчеркнул Рубио, США должны быть активным участником будущих переговоров, направленных на урегулирование конфликта, и работать над достижением мирного решения.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва
незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.