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Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Украине в приеме в НАТО - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 15.01.2025 (обновлено: 21:52 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/nato-1993916471.html
Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Украине в приеме в НАТО
Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Украине в приеме в НАТО - РИА Новости, 15.01.2025
Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Украине в приеме в НАТО
Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, отвечая на вопрос о возможности отказа Киеву в приеме в НАТО для урегулирования конфликта с Россией, заявил, что... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:04:00+03:00
2025-01-15T21:52:00+03:00
в мире
украина
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марко рубио
сша
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, отвечая на вопрос о возможности отказа Киеву в приеме в НАТО для урегулирования конфликта с Россией, заявил, что дипломатические уступки неизбежны.&quot;Если мы хотим честно говорить о завершении конфликта, подлинная дипломатия потребует уступок от каждой из сторон, участвующих в этих переговорах. Такова природа дипломатии&quot;, — отметил он. Такое заявление Рубио сделал во время слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. При этом он не стал давать прямой ответ на вопрос о том, следует ли, по его мнению, рассматривать подобный сценарий развития событий.Кандидат подчеркнул, что успешное завершение конфликта требует реалистичного подхода, где все стороны должны учитывать интересы друг друга.При этом политик также добавил, что вопрос смягчения санкций в отношении России может стать частью переговоров, если будут соблюдены соответствующие условия. Как подчеркнул Рубио, США должны быть активным участником будущих переговоров, направленных на урегулирование конфликта, и работать над достижением мирного решения.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html
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в мире, украина, нато, киев, марко рубио, сша
В мире, Украина, НАТО, Киев, Марко Рубио, США, Специальная военная операция на Украине
Рубио ответил на вопрос о возможности отказа Украине в приеме в НАТО

Рубио: завершение конфликта потребует уступок от всех сторон, включая Украину

© AP Photo / Rebecca BlackwellМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио, отвечая на вопрос о возможности отказа Киеву в приеме в НАТО для урегулирования конфликта с Россией, заявил, что дипломатические уступки неизбежны.
«

"Если мы хотим честно говорить о завершении конфликта, подлинная дипломатия потребует уступок от каждой из сторон, участвующих в этих переговорах. Такова природа дипломатии", — отметил он.

Такое заявление Рубио сделал во время слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. При этом он не стал давать прямой ответ на вопрос о том, следует ли, по его мнению, рассматривать подобный сценарий развития событий.
Кандидат подчеркнул, что успешное завершение конфликта требует реалистичного подхода, где все стороны должны учитывать интересы друг друга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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При этом политик также добавил, что вопрос смягчения санкций в отношении России может стать частью переговоров, если будут соблюдены соответствующие условия.
Как подчеркнул Рубио, США должны быть активным участником будущих переговоров, направленных на урегулирование конфликта, и работать над достижением мирного решения.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОКиевМарко РубиоСША
 
 
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