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Туск заявил, что не все члены НАТО согласны принять Украину в альянс - РИА Новости, 15.01.2025
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16:53 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/nato-1993877844.html
Туск заявил, что не все члены НАТО согласны принять Украину в альянс
Туск заявил, что не все члены НАТО согласны принять Украину в альянс - РИА Новости, 15.01.2025
Туск заявил, что не все члены НАТО согласны принять Украину в альянс
Не все члены НАТО согласны принять в свои ряды Украину, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:53:00+03:00
2025-01-15T16:53:00+03:00
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ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Не все члены НАТО согласны принять в свои ряды Украину, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. "Для меня очевидно, что гарантии безопасности для Украины после окончания военных действий должны быть серьезными гарантиями. Нет лучшей формы гарантий безопасности для Украины, чем членство в НАТО", - сказал Туск. "Но мы знаем, что это возбуждает сомнения и эмоции в некоторых странах, и это не зависит от воли... Зеленского и моей поддержки", - добавил он. Говоря о позиции избранного президента США Дональда Трампа, Дональд Туск пошутил: "Если бы каждый Дональд имел такие де взгляды, как я, по вопросу гарантий безопасности Украине, то этот сценарий был бы проще". В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
https://ria.ru/20250115/tusk-1993871343.html
https://ria.ru/20250110/nato-1993076994.html
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В мире, Цены на нефть, Украина, Польша, США, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
Туск заявил, что не все члены НАТО согласны принять Украину в альянс

Премьер Польши Туск: не все члены НАТО согласны принять Украину в свои ряды

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
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ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Не все члены НАТО согласны принять в свои ряды Украину, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
«
"Для меня очевидно, что гарантии безопасности для Украины после окончания военных действий должны быть серьезными гарантиями. Нет лучшей формы гарантий безопасности для Украины, чем членство в НАТО", - сказал Туск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Туск призвал серьезно относиться к обещаниям Трампа по Украине
Вчера, 16:25
«
"Но мы знаем, что это возбуждает сомнения и эмоции в некоторых странах, и это не зависит от воли... Зеленского и моей поддержки", - добавил он.
Говоря о позиции избранного президента США Дональда Трампа, Дональд Туск пошутил: "Если бы каждый Дональд имел такие де взгляды, как я, по вопросу гарантий безопасности Украине, то этот сценарий был бы проще".
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Министров обороны стран НАТО расстроила ситуация на Украине
10 января, 11:15
 
В миреЦены на нефтьУкраинаПольшаСШАДональд ТускВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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