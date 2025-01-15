https://ria.ru/20250115/nato-1993877844.html
Туск заявил, что не все члены НАТО согласны принять Украину в альянс
Туск заявил, что не все члены НАТО согласны принять Украину в альянс - РИА Новости, 15.01.2025
Туск заявил, что не все члены НАТО согласны принять Украину в альянс
Не все члены НАТО согласны принять в свои ряды Украину, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:53:00+03:00
2025-01-15T16:53:00+03:00
2025-01-15T16:53:00+03:00
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ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Не все члены НАТО согласны принять в свои ряды Украину, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. "Для меня очевидно, что гарантии безопасности для Украины после окончания военных действий должны быть серьезными гарантиями. Нет лучшей формы гарантий безопасности для Украины, чем членство в НАТО", - сказал Туск. "Но мы знаем, что это возбуждает сомнения и эмоции в некоторых странах, и это не зависит от воли... Зеленского и моей поддержки", - добавил он. Говоря о позиции избранного президента США Дональда Трампа, Дональд Туск пошутил: "Если бы каждый Дональд имел такие де взгляды, как я, по вопросу гарантий безопасности Украине, то этот сценарий был бы проще". В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Туск заявил, что не все члены НАТО согласны принять Украину в альянс
Премьер Польши Туск: не все члены НАТО согласны принять Украину в свои ряды