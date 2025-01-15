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Шведские компании помогают наемникам, воюющим на стороне Киева - РИА Новости, 15.01.2025
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04:54 15.01.2025 (обновлено: 07:36 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/naemniki-1993760250.html
Шведские компании помогают наемникам, воюющим на стороне Киева
Шведские компании помогают наемникам, воюющим на стороне Киева - РИА Новости, 15.01.2025
Шведские компании помогают наемникам, воюющим на стороне Киева
Шведская компания Rekyl, занимающаяся продажей одежды, регулярно проводит сборы средств для помощи иностранным наемникам, воюющим на стороне Киева, а также... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T04:54:00+03:00
2025-01-15T07:36:00+03:00
в мире
технологии
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Шведская компания Rekyl, занимающаяся продажей одежды, регулярно проводит сборы средств для помощи иностранным наемникам, воюющим на стороне Киева, а также боевикам ВСУ, помощь им оказывают и другие шведские фирмы, установило РИА Новости на основе данных из соцсетей.У Rekyl есть три аккаунта в Instagram*, где ведется сбор средств. Чаще всего она это делает через совместные публикации с благотворительной организацией OperationAid.Так, на собранные средства был куплен эвакуатор для подразделения ВСУ. Также Rekyl размещает в своих аккаунтах информацию о сборах средств со страниц наемников. Например, в аккаунте организации опубликован текст с реквизитами от Эдварда, бывшего военнослужащего армии Швеции, а ныне "инструктора по саперному делу" на Украине. К публикации прикреплено видео тренировки с украинским националистическим формированием "Кракен". Кроме того, Rekyl собирает средства, продавая тематическую продукцию, посвященную боевым действиям на Украине и в России. Компания среди прочего изготавливает и продает футболки с надписями на украинском, английском языке, в частности с надписью "Курск 2024", и толстовки с гербом Украины. В одежде этой фирмы фотографировались начальник штаба шведской армии Джонни Линдфорс, а также спортсмен и шведский ветеран войны в Югославии Роланд Мейер. Как выяснилось, футболки компания отправляет и в качестве помощи подразделениям, воюющим за Киев. РИА Новости обнаружило пост шведского наемника @sdkimmie, который благодарит компанию одежду. Помимо этого, фирма передает Киеву тренажеры оказания первой помощи. В публикации говорится: "Как на Украине, так и в Швеции существует потребность в лечении травм на практике. Производство этого манекена ведется в Кируне, и в дальнейшем мы планируем расширить его масштабы. За каждый проданный манекен мы передаем как минимум один манекен в дар Украине". По данным компании, подобные тренажеры первой помощи на открытых ранах "уже широко используется на Украине, а также на учебных курсах в Швеции". Шведские компании по производству экипировки Armygross и Snigel также поставляют аптечки и предметы обмундирования в подразделения ВСУ, где служат наемники. Об этом свидетельствуют посты в соцсетях, где звучат слова благодарности в адрес этих организаций. Snigel проводила благотворительную продажу тактических аптечек совместно с Rekyl. На страницах последней в социальных сетях можно было приобрести товары на сумму от 350 шведских крон, после чего аптечку стоимостью более 2000 крон отправляли на Украину. Остальную часть затрат, согласно публикации Rekyl, "покрывали инвесторы". Информацию о данной акции на своей странице разместил канадский наемник и блогер Брэндон Митчел, частый информационный партнер обеих организаций. К новому году в Харьковскую область был доставлен груз не только от Rekyl и Snigel, но и от шведской группы компаний LKAB, которая занимается добычей полезных ископаемых. Они отправили наемникам и военнослужащим ВСУ транспортные средства. В Минобороны России не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250109/telegraph-1992868099.html
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353
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в мире, технологии, украина, киев, россия, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
Шведские компании помогают наемникам, воюющим на стороне Киева

Шведская компания Rekyl регулярно собирает деньги для помощи наемникам ВСУ

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Шведская компания Rekyl, занимающаяся продажей одежды, регулярно проводит сборы средств для помощи иностранным наемникам, воюющим на стороне Киева, а также боевикам ВСУ, помощь им оказывают и другие шведские фирмы, установило РИА Новости на основе данных из соцсетей.
У Rekyl есть три аккаунта в Instagram*, где ведется сбор средств. Чаще всего она это делает через совместные публикации с благотворительной организацией OperationAid.
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Так, на собранные средства был куплен эвакуатор для подразделения ВСУ. Также Rekyl размещает в своих аккаунтах информацию о сборах средств со страниц наемников. Например, в аккаунте организации опубликован текст с реквизитами от Эдварда, бывшего военнослужащего армии Швеции, а ныне "инструктора по саперному делу" на Украине. К публикации прикреплено видео тренировки с украинским националистическим формированием "Кракен".
Кроме того, Rekyl собирает средства, продавая тематическую продукцию, посвященную боевым действиям на Украине и в России. Компания среди прочего изготавливает и продает футболки с надписями на украинском, английском языке, в частности с надписью "Курск 2024", и толстовки с гербом Украины.
В одежде этой фирмы фотографировались начальник штаба шведской армии Джонни Линдфорс, а также спортсмен и шведский ветеран войны в Югославии Роланд Мейер. Как выяснилось, футболки компания отправляет и в качестве помощи подразделениям, воюющим за Киев. РИА Новости обнаружило пост шведского наемника @sdkimmie, который благодарит компанию одежду.
Помимо этого, фирма передает Киеву тренажеры оказания первой помощи. В публикации говорится: "Как на Украине, так и в Швеции существует потребность в лечении травм на практике. Производство этого манекена ведется в Кируне, и в дальнейшем мы планируем расширить его масштабы. За каждый проданный манекен мы передаем как минимум один манекен в дар Украине".
По данным компании, подобные тренажеры первой помощи на открытых ранах "уже широко используется на Украине, а также на учебных курсах в Швеции".
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Шведские компании по производству экипировки Armygross и Snigel также поставляют аптечки и предметы обмундирования в подразделения ВСУ, где служат наемники. Об этом свидетельствуют посты в соцсетях, где звучат слова благодарности в адрес этих организаций. Snigel проводила благотворительную продажу тактических аптечек совместно с Rekyl. На страницах последней в социальных сетях можно было приобрести товары на сумму от 350 шведских крон, после чего аптечку стоимостью более 2000 крон отправляли на Украину. Остальную часть затрат, согласно публикации Rekyl, "покрывали инвесторы". Информацию о данной акции на своей странице разместил канадский наемник и блогер Брэндон Митчел, частый информационный партнер обеих организаций.
К новому году в Харьковскую область был доставлен груз не только от Rekyl и Snigel, но и от шведской группы компаний LKAB, которая занимается добычей полезных ископаемых. Они отправили наемникам и военнослужащим ВСУ транспортные средства.
В Минобороны России не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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