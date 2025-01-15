https://ria.ru/20250115/moskva-1993782396.html
В Москве провели более трех миллионов исследований качества воды
В Москве провели более трех миллионов исследований качества воды - РИА Новости, 15.01.2025
В Москве провели более трех миллионов исследований качества воды
Специалисты комплекса городского хозяйства провели за прошлый год более 3,2 миллиона исследований качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:47:00+03:00
2025-01-15T09:47:00+03:00
2025-01-15T09:47:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели за прошлый год более 3,2 миллиона исследований качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров. За 2024 год провели более 3,2 миллиона анализов качества воды, сегодня показатели контролируются на всем пути ее движения от водоисточника до конечного потребителя", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в настоящее время состояние столичной воды анализируется по более 200 физико-химическим и биологическим показателям. "Забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают свыше 500 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведенные исследования в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем современным требованиям и нормативам.
https://ria.ru/20250114/sluzhby-1993634768.html
https://ria.ru/20250114/moskva-1993583150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве провели более трех миллионов исследований качества воды
Заммэра Бирюков: в Москве провели более 3,2 миллиона исследований качества воды
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели за прошлый год более 3,2 миллиона исследований качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров. За 2024 год провели более 3,2 миллиона анализов качества воды, сегодня показатели контролируются на всем пути ее движения от водоисточника до конечного потребителя", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра пояснил, что в настоящее время состояние столичной воды анализируется по более 200 физико-химическим и биологическим показателям.
"Забор проб выполняется в 250 точках, параллельно с лабораторным контролем работают свыше 500 автоматических анализаторов, фиксирующих данные в режиме реального времени. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принять решение по изменению технологических режимов очистки", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что проведенные исследования в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем современным требованиям и нормативам.