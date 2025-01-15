https://ria.ru/20250115/moskva-1993762145.html
В Москве загорелся 47-этажный жилой дом
В Москве загорелся 47-этажный жилой дом - РИА Новости, 15.01.2025
В Москве загорелся 47-этажный жилой дом
Пожар произошел в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T05:33:00+03:00
2025-01-15T05:33:00+03:00
2025-01-15T08:54:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993420509_0:293:3098:2035_1920x0_80_0_0_d1ee777a400f8aba0533a015462b6e81.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пожар произошел в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новодмитровская улица, дом 2, корпус 7. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на шестом этаже 47-этажного жилого дома", — говорится в сообщении.Самостоятельно шестой этаж покинули восемь человек, один из них — ребенок, всех осматривают медики. Возгорание ликвидировано.
https://ria.ru/20250115/khasavyurt-1993753316.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993420509_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15cbbd0cf3019d1a319df41a0ce385a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся 47-этажный жилой дом
На северо-востоке Москвы произошел пожар в 47-этажном жилом доме