https://ria.ru/20250115/moskva-1993762145.html

В Москве загорелся 47-этажный жилой дом

В Москве загорелся 47-этажный жилой дом - РИА Новости, 15.01.2025

В Москве загорелся 47-этажный жилой дом

Пожар произошел в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T05:33:00+03:00

2025-01-15T05:33:00+03:00

2025-01-15T08:54:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пожар произошел в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новодмитровская улица, дом 2, корпус 7. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на шестом этаже 47-этажного жилого дома", — говорится в сообщении.Самостоятельно шестой этаж покинули восемь человек, один из них — ребенок, всех осматривают медики. Возгорание ликвидировано.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)