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В Москве загорелся 47-этажный жилой дом - РИА Новости, 15.01.2025
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05:33 15.01.2025 (обновлено: 08:54 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/moskva-1993762145.html
В Москве загорелся 47-этажный жилой дом
В Москве загорелся 47-этажный жилой дом - РИА Новости, 15.01.2025
В Москве загорелся 47-этажный жилой дом
Пожар произошел в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T05:33:00+03:00
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происшествия
москва
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пожар произошел в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. &quot;В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новодмитровская улица, дом 2, корпус 7. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на шестом этаже 47-этажного жилого дома&quot;, — говорится в сообщении.Самостоятельно шестой этаж покинули восемь человек, один из них — ребенок, всех осматривают медики. Возгорание ликвидировано.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся 47-этажный жилой дом

На северо-востоке Москвы произошел пожар в 47-этажном жилом доме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПожарная машина в Москве
Пожарная машина в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пожарная машина в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пожар произошел в 47-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
«

"В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новодмитровская улица, дом 2, корпус 7. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание личных вещей и мебели в квартире на шестом этаже 47-этажного жилого дома", — говорится в сообщении.

Самостоятельно шестой этаж покинули восемь человек, один из них — ребенок, всех осматривают медики.
Возгорание ликвидировано.
Пожарные МЧС России тушат пожар в мебельном цехе в Хасавюрте. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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