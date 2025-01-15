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Буддийский монах рассказал о значении оранжевого цвета в одежде - РИА Новости, 15.01.2025
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Религия
 
16:43 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/monakh-1993874641.html
Буддийский монах рассказал о значении оранжевого цвета в одежде
Буддийский монах рассказал о значении оранжевого цвета в одежде - РИА Новости, 15.01.2025
Буддийский монах рассказал о значении оранжевого цвета в одежде
Одежда оранжевого и бордового цветов стала традиционной у буддийских монахов, но исторически ее использовали, так как ткани такой расцветки были самыми... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:43:00+03:00
2025-01-15T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Одежда оранжевого и бордового цветов стала традиционной у буддийских монахов, но исторически ее использовали, так как ткани такой расцветки были самыми дешевыми, рассказал РИА Новости глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов). "Монахи - люди небогатые. Исторически на Индостане, насколько я знаю, использовали именно эти цвета – оранжевый, бордовый, потому что это были самые дешевые красители для одежды. А сейчас это просто традиционная одежда духовенства", - сказал Киришов. Также он рассказал, что монахи носят специальные накидки, которые повязываются через плечо, при этом правая рука всегда остается открытой. "В жарком климате, возможно, это было удобно, и такой одежды достаточно, чтобы не замёрзнуть и прикрыть наготу. Однако в горных районах - в Тибете, или в холодном климате, как в России, конечно, такая традиционная одежда непрактична. В России, например, выходя на улицу в холодное время года, просто надевают куртку поверх традиционной одежды", - заключил собеседник агентства.
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россия, тибет, религия
Религия, Россия, Тибет, Религия

Буддийский монах рассказал о значении оранжевого цвета в одежде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБуддийские монахи во время молитвы в храме Нефритового Будды Юйфосы в Шанхае
Буддийские монахи во время молитвы в храме Нефритового Будды Юйфосы в Шанхае - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Одежда оранжевого и бордового цветов стала традиционной у буддийских монахов, но исторически ее использовали, так как ткани такой расцветки были самыми дешевыми, рассказал РИА Новости глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов).
"Монахи - люди небогатые. Исторически на Индостане, насколько я знаю, использовали именно эти цвета – оранжевый, бордовый, потому что это были самые дешевые красители для одежды. А сейчас это просто традиционная одежда духовенства", - сказал Киришов.
Также он рассказал, что монахи носят специальные накидки, которые повязываются через плечо, при этом правая рука всегда остается открытой.
"В жарком климате, возможно, это было удобно, и такой одежды достаточно, чтобы не замёрзнуть и прикрыть наготу. Однако в горных районах - в Тибете, или в холодном климате, как в России, конечно, такая традиционная одежда непрактична. В России, например, выходя на улицу в холодное время года, просто надевают куртку поверх традиционной одежды", - заключил собеседник агентства.
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