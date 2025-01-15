https://ria.ru/20250115/monakh-1993874641.html

Буддийский монах рассказал о значении оранжевого цвета в одежде

Буддийский монах рассказал о значении оранжевого цвета в одежде - РИА Новости, 15.01.2025

Буддийский монах рассказал о значении оранжевого цвета в одежде

Одежда оранжевого и бордового цветов стала традиционной у буддийских монахов, но исторически ее использовали, так как ткани такой расцветки были самыми... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:43:00+03:00

2025-01-15T16:43:00+03:00

2025-01-15T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Одежда оранжевого и бордового цветов стала традиционной у буддийских монахов, но исторически ее использовали, так как ткани такой расцветки были самыми дешевыми, рассказал РИА Новости глава Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов). "Монахи - люди небогатые. Исторически на Индостане, насколько я знаю, использовали именно эти цвета – оранжевый, бордовый, потому что это были самые дешевые красители для одежды. А сейчас это просто традиционная одежда духовенства", - сказал Киришов. Также он рассказал, что монахи носят специальные накидки, которые повязываются через плечо, при этом правая рука всегда остается открытой. "В жарком климате, возможно, это было удобно, и такой одежды достаточно, чтобы не замёрзнуть и прикрыть наготу. Однако в горных районах - в Тибете, или в холодном климате, как в России, конечно, такая традиционная одежда непрактична. В России, например, выходя на улицу в холодное время года, просто надевают куртку поверх традиционной одежды", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250109/moleben-1992990847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, тибет, религия