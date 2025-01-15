Молдавия рискует столкнуться с дефицитом электроэнергии
Молдавия может столкнуться с дефицитом энергии после отопительного сезона
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 янв - РИА Новости. Молдавия рискует столкнуться с дефицитом электроэнергии после завершения отопительного сезона, поэтому власти уже ищут способ решения этой проблемы, заявил в среду журналистам советник компании Energocom Виктор Бынзарь.
Президент Молдавии Майя Санду созвала во вторник заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить ситуацию в секторе энергетики. На организованной после него пресс-конференции она заявила, что Молдавия самостоятельно обеспечивает почти половину потребностей в электроэнергии, остальное поступает из-за рубежа, в основном из Румынии.
"После завершения отопительного сезона, когда потребление электричества возрастает, его дефицит может ощущаться. Мы активно работаем над поиском решений, которые предполагают партнерство с Румынией и другими странами региона. Мы обсуждаем стратегии по покрытию дефицита энергии", - пояснил советник "Энергокома" Виктор Бынзарь.
По его словам, власти оценивают возможность увеличения пропускной способности межсистемных соединений между Румынией и Молдавией для увеличения объема импорта электроэнергии, а также другие варианты, которые могут способствовать обеспечению безопасности энергетического сектора.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
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