https://ria.ru/20250115/moldavija-1993784258.html

Молдавия начнет переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие недели

Молдавия начнет переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие недели - РИА Новости, 15.01.2025

Молдавия начнет переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие недели

Молдавия в ближайшие недели запустит переговоры по тематическим кластерам о своем вступлении в Европейский союз, сообщил министр иностранных дел республики... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:59:00+03:00

2025-01-15T09:59:00+03:00

2025-01-15T09:59:00+03:00

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 15 янв - РИА Новости. Молдавия в ближайшие недели запустит переговоры по тематическим кластерам о своем вступлении в Европейский союз, сообщил министр иностранных дел республики Михаил Попшой. "Первые кластеры будут открыты в скором времени, фактически в ближайшие недели. Польша, как председатель, проявляет полную открытость. Мы будем работать как на уровне Министерства иностранных дел, так и на уровне наших коллег в парламенте, в правительстве и, конечно, на уровне аппарата президента, чтобы поддерживать тесные связи со всеми, без исключения, странами Европейского Союза", - заявил Попшой в интервью радио Moldova. По его словам, постоянная поддержка со стороны государств-членов ЕС будет иметь решающее значение на следующих этапах процесса интеграции. В процессе вступления в Европейский союз переговоры структурируются по главам, охватывающим различные области законодательства сообщества., эти главы сгруппированы в тематические кластеры, каждый из которых посвящен определенным секторам. Открытие каждого кластера предполагает оценку и приведение национального законодательства и практики в соответствие со стандартами и нормами ЕС в соответствующих областях. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20250111/moldavija-1993259613.html

https://ria.ru/20240607/rekomendatsii-1951489478.html

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в мире, молдавия, украина, польша, михай попшой, евросоюз