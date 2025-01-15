https://ria.ru/20250115/mishustin-1993766878.html

Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в сфере ИИ, заявил Мишустин

Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в сфере ИИ, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.01.2025

Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в сфере ИИ, заявил Мишустин

Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T07:30:00+03:00

2025-01-15T07:30:00+03:00

2025-01-15T07:30:00+03:00

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вьетнам

михаил мишустин

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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вьетнам ставит перед собой амбициозные цели по цифровизации системы государственного управления. Россия обладает высокими компетенциями в этой сфере. Мы готовы делиться нашим опытом, в том числе и в области кибербезопасности, искусственного интеллекта", - сказал Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов. При этом он подчеркнул, что Вьетнам добился значительных успехов в области современных технологий. "Готовясь к сегодняшнему форуму, смотрел ваши результаты в электронной торговле - они впечатляют", - отметил премьер.

https://ria.ru/20250115/mishustin-1993766051.html

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технологии, россия, вьетнам, михаил мишустин