https://ria.ru/20250115/mishustin-1993766878.html
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в сфере ИИ, заявил Мишустин
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в сфере ИИ, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.01.2025
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в сфере ИИ, заявил Мишустин
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T07:30:00+03:00
2025-01-15T07:30:00+03:00
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области кибербезопасности и искусственного интеллекта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вьетнам ставит перед собой амбициозные цели по цифровизации системы государственного управления. Россия обладает высокими компетенциями в этой сфере. Мы готовы делиться нашим опытом, в том числе и в области кибербезопасности, искусственного интеллекта", - сказал Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов. При этом он подчеркнул, что Вьетнам добился значительных успехов в области современных технологий. "Готовясь к сегодняшнему форуму, смотрел ваши результаты в электронной торговле - они впечатляют", - отметил премьер.
https://ria.ru/20250115/mishustin-1993766051.html
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технологии, россия, вьетнам, михаил мишустин
Технологии, Россия, Вьетнам, Михаил Мишустин
Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в сфере ИИ, заявил Мишустин
Мишустин: Россия готова делиться с Вьетнамом опытом в области ИИ