https://ria.ru/20250115/mishustin-1993766051.html

Мишустин назвал возможную базу для сотрудничества России и Вьетнама

Мишустин назвал возможную базу для сотрудничества России и Вьетнама - РИА Новости, 15.01.2025

Мишустин назвал возможную базу для сотрудничества России и Вьетнама

Сотрудничество в сфере солнечной и ветроэнергетики может стать новой базой для взаимодействия России и Вьетнама, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T07:18:00+03:00

2025-01-15T07:18:00+03:00

2025-01-15T07:18:00+03:00

экономика

россия

вьетнам

михаил мишустин

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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Сотрудничество в сфере солнечной и ветроэнергетики может стать новой базой для взаимодействия России и Вьетнама, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече представителями российских и вьетнамских деловых кругов. "Новую базу для взаимодействия способно дать сотрудничество в сфере солнечной и ветроэнергетики, а также зеленого транспорта. У нашей страны есть хорошие наработки", - сказал Мишустин. Он добавил, Россия открыта для запуска во Вьетнаме проектов в области атомной генерации, а также по развитию речного электротранспорта. "Мы изучаем также возможности поставок в Республику Вьетнам российской промышленной продукции с низким углеродным следом и СПГ", - отметил глава российского кабмина.

https://ria.ru/20250115/mishustin-1993765499.html

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экономика, россия, вьетнам, михаил мишустин