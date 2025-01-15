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Мишустин пригласил вьетнамских инвесторов в Россию - РИА Новости, 15.01.2025
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07:03 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/mishustin-1993765499.html
Мишустин пригласил вьетнамских инвесторов в Россию
Мишустин пригласил вьетнамских инвесторов в Россию - РИА Новости, 15.01.2025
Мишустин пригласил вьетнамских инвесторов в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил вьетнамских инвесторов в Россию, отметив, что РФ создает хорошие возможности для зарубежных партнеров. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T07:03:00+03:00
2025-01-15T07:03:00+03:00
экономика
россия
вьетнам
ханой
михаил мишустин
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил вьетнамских инвесторов в Россию, отметив, что РФ создает хорошие возможности для зарубежных партнеров. "Пользуясь сегодняшней встречей, я хотел бы пригласить вьетнамских инвесторов в Россию. Мы создаем хорошие возможности для наших зарубежных партнеров и абсолютно уверены, что представители Вьетнама смогут участвовать в практической деятельности по всем направлениям народного хозяйства", - сказал Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов в Ханое. Мишустин заметил, что предприниматели РФ и Вьетнама уже активно работают вместе - налаживают контакты, регулярно сверяют часы по совместным проектам, планируют новые инициативы.
https://ria.ru/20250115/mishustin-1993765345.html
россия
вьетнам
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экономика, россия, вьетнам, ханой, михаил мишустин
Экономика, Россия, Вьетнам, Ханой, Михаил Мишустин
Мишустин пригласил вьетнамских инвесторов в Россию

Мишустин пригласил инвесторов из Вьетнама в Россию

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь во время подписания совместного коммюнике
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь во время подписания совместного коммюнике - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь во время подписания совместного коммюнике. Архивное фото
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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил вьетнамских инвесторов в Россию, отметив, что РФ создает хорошие возможности для зарубежных партнеров.
"Пользуясь сегодняшней встречей, я хотел бы пригласить вьетнамских инвесторов в Россию. Мы создаем хорошие возможности для наших зарубежных партнеров и абсолютно уверены, что представители Вьетнама смогут участвовать в практической деятельности по всем направлениям народного хозяйства", - сказал Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов в Ханое.
Мишустин заметил, что предприниматели РФ и Вьетнама уже активно работают вместе - налаживают контакты, регулярно сверяют часы по совместным проектам, планируют новые инициативы.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Мишустин пригласил представителей Вьетнама на ПМЭФ и ВЭФ
07:01
 
ЭкономикаРоссияВьетнамХанойМихаил Мишустин
 
 
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