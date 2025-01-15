https://ria.ru/20250115/mishustin-1993765499.html

Мишустин пригласил вьетнамских инвесторов в Россию

Мишустин пригласил вьетнамских инвесторов в Россию - РИА Новости, 15.01.2025

Мишустин пригласил вьетнамских инвесторов в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил вьетнамских инвесторов в Россию, отметив, что РФ создает хорошие возможности для зарубежных партнеров. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T07:03:00+03:00

2025-01-15T07:03:00+03:00

2025-01-15T07:03:00+03:00

экономика

россия

вьетнам

ханой

михаил мишустин

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ХАНОЙ, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил вьетнамских инвесторов в Россию, отметив, что РФ создает хорошие возможности для зарубежных партнеров. "Пользуясь сегодняшней встречей, я хотел бы пригласить вьетнамских инвесторов в Россию. Мы создаем хорошие возможности для наших зарубежных партнеров и абсолютно уверены, что представители Вьетнама смогут участвовать в практической деятельности по всем направлениям народного хозяйства", - сказал Мишустин на встрече с представителями российских и вьетнамских деловых кругов в Ханое. Мишустин заметил, что предприниматели РФ и Вьетнама уже активно работают вместе - налаживают контакты, регулярно сверяют часы по совместным проектам, планируют новые инициативы.

https://ria.ru/20250115/mishustin-1993765345.html

россия

вьетнам

ханой

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экономика, россия, вьетнам, ханой, михаил мишустин