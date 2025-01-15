https://ria.ru/20250115/minsk-1993885535.html

Белоруссия планирует стать полноправным членом БРИКС

Белоруссия планирует стать полноправным членом БРИКС - РИА Новости, 15.01.2025

Белоруссия планирует стать полноправным членом БРИКС

Белоруссия сохраняет задачу получения полноправного членства в БРИКС, заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Сергей Лукашевич. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:30:00+03:00

2025-01-15T17:30:00+03:00

2025-01-15T17:30:00+03:00

в мире

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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Белоруссия сохраняет задачу получения полноправного членства в БРИКС, заявил первый заместитель министра иностранных дел республики Сергей Лукашевич. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду одобрил стратегии участия республики в работе ШОС и БРИКС. Белоруссия вошла в состав ШОС и получила статус партнерства в БРИКС в 2024 году. В октябре глава белорусского МИД Максим Рыженков говорил в интервью РИА Новости, что республика мечтает в будущем стать полноправным членом БРИКС. "Взаимодействие Беларуси с БРИКС на текущем этапе будет осуществляться с учетом возможностей, предоставляемых статусом государства-партнера, при сохранении конечной задачи получения полноправного членства нашей страны в объединении", - приводит слова Лукашевича агентство Белта. Первый замминистра отметил, что в текущих геополитических условиях БРИКС рассматривается Минском как "уникальная международная площадка, объединяющая усилия глобального большинства, направленные на формирование подлинной многополярности, равенства и инклюзивности в международных отношениях, поиск эффективных способов решения актуальных проблем". "Целью участия Беларуси в деятельности БРИКС является активное подключение к работе действующих многосторонних механизмов объединения с учетом перспектив его дальнейшего институционального оформления", - сказал он. Лукашевич рассказал о приоритетных направлениях взаимодействия Белоруссии с государствами - членами и государствами - партнерами БРИКС. В частности, это сотрудничество в сферах политики и безопасности, основанное на принципах взаимного уважения, неделимой безопасности, гарантии странового развития без конфронтации и противоборства, устойчивое экономическое развитие, направленное на в том числе на внедрение инноваций и новейших технологий, а также обеспечение глобальной продовольственной безопасности, борьба с голодом, бедностью, последствиями изменения климата и расширение многостороннего сотрудничества в гуманитарной сфере. Лукашевич отметил, что "в целом участие Беларуси в ШОС и БРИКС направлено на обеспечение непрерывного политического диалога со странами Глобального Юга по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности, содействие реализации Целей устойчивого развития и построению экономически самодостаточных государств".-0-

https://ria.ru/20250112/briks-1993313073.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, максим рыженков, брикс, шос