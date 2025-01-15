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В Иркутске пять человек получили сроки за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 15.01.2025
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08:57 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/migratsiya-1993774884.html
В Иркутске пять человек получили сроки за организацию незаконной миграции
В Иркутске пять человек получили сроки за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 15.01.2025
В Иркутске пять человек получили сроки за организацию незаконной миграции
Пять человек в Иркутске получили срок до 12 лет за организацию незаконной миграции, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:57:00+03:00
2025-01-15T08:57:00+03:00
происшествия
иркутск
миграция
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ИРКУТСК, 15 янв - РИА Новости. Пять человек в Иркутске получили срок до 12 лет за организацию незаконной миграции, сообщает Иркутская областная прокуратура. В ходе расследования установлено, что руководитель отдела управления по вопросам миграции и ее подчиненная - старший инспектор отдела - получали денежное вознаграждение за организацию нелегального пребывания иностранных граждан на территории региона. Их соучастники обеспечивали беспрепятственное прохождение собеседования на знание мигрантами русского языка без надлежащей проверки уровня владения языком. Общая сумма полученных взяток превысила 1,2 миллиона рублей. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил бывшую сотрудницу отдела и трех женщин к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима со штрафами от 400 тысяч до 3 миллионов рублей. Соучастник группы осужден к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 2,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Также в доход государства конфискован эквивалент полученных взяток. Руководитель отдела управления по вопросам миграции ранее была осуждена к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 1,5 миллиона рублей.
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происшествия, иркутск, миграция
Происшествия, Иркутск, Миграция
В Иркутске пять человек получили сроки за организацию незаконной миграции

В Иркутске пять человек получили до 12 лет за организацию незаконной миграции

© РИА Новости / Александр КряжевДокументы
Документы - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ИРКУТСК, 15 янв - РИА Новости. Пять человек в Иркутске получили срок до 12 лет за организацию незаконной миграции, сообщает Иркутская областная прокуратура.
В ходе расследования установлено, что руководитель отдела управления по вопросам миграции и ее подчиненная - старший инспектор отдела - получали денежное вознаграждение за организацию нелегального пребывания иностранных граждан на территории региона. Их соучастники обеспечивали беспрепятственное прохождение собеседования на знание мигрантами русского языка без надлежащей проверки уровня владения языком. Общая сумма полученных взяток превысила 1,2 миллиона рублей.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил бывшую сотрудницу отдела и трех женщин к лишению свободы на срок от 8 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима со штрафами от 400 тысяч до 3 миллионов рублей. Соучастник группы осужден к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 2,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Осужденные взяты под стражу в зале суда. Также в доход государства конфискован эквивалент полученных взяток.
Руководитель отдела управления по вопросам миграции ранее была осуждена к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 1,5 миллиона рублей.
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