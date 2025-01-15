В МИД назвали вторичные санкции США временным явлением
МИД: вторичные санкции США против России со временем перестанут работать
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вторичные антироссийские санкции – это временное явление, со временем ущербный подход США перестанет работать, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Думаю, что вторичные санкции – это временное явление, которое точно не приживется в подлинно многополярном мире. Сегодня в государствах мирового большинства есть четкий запрос на равноправие, открытость и партнерство в международных отношениях, в том числе в торговле", - сказал он в интервью агентству.
"Уверен, что со временем ущербный подход Вашингтона, основанный на "санкционном шантаже" просто перестанет работать, поскольку никто не хочет общаться с вымогателями и шантажистами, каковыми сегодня в международных отношениях выступают наши бывшие партнеры из-за океана", - подчеркнул Биричевский.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.