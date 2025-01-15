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В МИД назвали вторичные санкции США временным явлением - РИА Новости, 15.01.2025
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08:22 15.01.2025 (обновлено: 08:24 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/mid-1993771402.html
В МИД назвали вторичные санкции США временным явлением
В МИД назвали вторичные санкции США временным явлением - РИА Новости, 15.01.2025
В МИД назвали вторичные санкции США временным явлением
Вторичные антироссийские санкции – это временное явление, со временем ущербный подход США перестанет работать, заявил РИА новости директор департамента... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:22:00+03:00
2025-01-15T08:24:00+03:00
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вторичные антироссийские санкции – это временное явление, со временем ущербный подход США перестанет работать, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Думаю, что вторичные санкции – это временное явление, которое точно не приживется в подлинно многополярном мире. Сегодня в государствах мирового большинства есть четкий запрос на равноправие, открытость и партнерство в международных отношениях, в том числе в торговле", - сказал он в интервью агентству."Уверен, что со временем ущербный подход Вашингтона, основанный на "санкционном шантаже" просто перестанет работать, поскольку никто не хочет общаться с вымогателями и шантажистами, каковыми сегодня в международных отношениях выступают наши бывшие партнеры из-за океана", - подчеркнул Биричевский.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250114/sovkomflot-1993592356.html
https://ria.ru/20250112/sanktsii-1993342193.html
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сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии, в мире
США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России, В мире
В МИД назвали вторичные санкции США временным явлением

МИД: вторичные санкции США против России со временем перестанут работать

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вторичные антироссийские санкции – это временное явление, со временем ущербный подход США перестанет работать, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Думаю, что вторичные санкции – это временное явление, которое точно не приживется в подлинно многополярном мире. Сегодня в государствах мирового большинства есть четкий запрос на равноправие, открытость и партнерство в международных отношениях, в том числе в торговле", - сказал он в интервью агентству.
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"Уверен, что со временем ущербный подход Вашингтона, основанный на "санкционном шантаже" просто перестанет работать, поскольку никто не хочет общаться с вымогателями и шантажистами, каковыми сегодня в международных отношениях выступают наши бывшие партнеры из-за океана", - подчеркнул Биричевский.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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