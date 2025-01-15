https://ria.ru/20250115/memorialy-1993847948.html
Путин поручил проанализировать состояние воинских мемориалов
Путин поручил проанализировать состояние воинских мемориалов - РИА Новости, 15.01.2025
Путин поручил проанализировать состояние воинских мемориалов
Президент России Владимир Путин поручил тщательно проанализировать состояние воинских мемориалов и привести в безукоризненный порядок захоронения. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:53:00+03:00
2025-01-15T14:53:00+03:00
2025-01-15T14:58:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил тщательно проанализировать состояние воинских мемориалов и привести в безукоризненный порядок захоронения.Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского организационного комитета "Победа"."Также необходимо тщательно предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок и памятники, и братские могилы, и одиночные захоронения времен войны. Обеспечить их доступность, благоустроить достойно памяти солдат-победителей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250115/pobeda-1993849090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, день победы
Общество, Россия, Владимир Путин, День Победы
Путин поручил проанализировать состояние воинских мемориалов
Путин поручил тщательно проанализировать состояние воинских мемориалов