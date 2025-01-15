Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил проанализировать состояние воинских мемориалов - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 15.01.2025 (обновлено: 14:58 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/memorialy-1993847948.html
Путин поручил проанализировать состояние воинских мемориалов
Путин поручил проанализировать состояние воинских мемориалов - РИА Новости, 15.01.2025
Путин поручил проанализировать состояние воинских мемориалов
Президент России Владимир Путин поручил тщательно проанализировать состояние воинских мемориалов и привести в безукоризненный порядок захоронения. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:53:00+03:00
2025-01-15T14:58:00+03:00
общество
россия
владимир путин
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990175562_0:124:3155:1899_1920x0_80_0_0_8b24e3653c90f0ae9768f5880277d784.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил тщательно проанализировать состояние воинских мемориалов и привести в безукоризненный порядок захоронения.Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского организационного комитета "Победа"."Также необходимо тщательно предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок и памятники, и братские могилы, и одиночные захоронения времен войны. Обеспечить их доступность, благоустроить достойно памяти солдат-победителей", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250115/pobeda-1993849090.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990175562_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_233cf41ae8d837a9322e8e3020f16110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, день победы
Общество, Россия, Владимир Путин, День Победы
Путин поручил проанализировать состояние воинских мемориалов

Путин поручил тщательно проанализировать состояние воинских мемориалов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил тщательно проанализировать состояние воинских мемориалов и привести в безукоризненный порядок захоронения.
Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского организационного комитета "Победа".
"Также необходимо тщательно предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок и памятники, и братские могилы, и одиночные захоронения времен войны. Обеспечить их доступность, благоустроить достойно памяти солдат-победителей", - сказал Путин.
Белоусов: На парад 9 мая приглашены военные из 19 дружественных государств - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
На парад Победы пригласили воинские формирования из дружественных стран
Вчера, 14:57
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала