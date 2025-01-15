https://ria.ru/20250115/memorialy-1993847948.html

Путин поручил проанализировать состояние воинских мемориалов

Путин поручил проанализировать состояние воинских мемориалов - РИА Новости, 15.01.2025

Путин поручил проанализировать состояние воинских мемориалов

Президент России Владимир Путин поручил тщательно проанализировать состояние воинских мемориалов и привести в безукоризненный порядок захоронения. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:53:00+03:00

2025-01-15T14:53:00+03:00

2025-01-15T14:58:00+03:00

общество

россия

владимир путин

день победы

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил тщательно проанализировать состояние воинских мемориалов и привести в безукоризненный порядок захоронения.Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского организационного комитета "Победа"."Также необходимо тщательно предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок и памятники, и братские могилы, и одиночные захоронения времен войны. Обеспечить их доступность, благоустроить достойно памяти солдат-победителей", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250115/pobeda-1993849090.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, день победы