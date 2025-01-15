В ЕС отклонили иск Мегафона об отмене европейских экспортных ограничений
Суд ЕС отклонил иск Мегафона об отмене европейских экспортных ограничений
Логотип в офисе компании "Мегафон". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге в среду отклонил иск российского оператора мобильной связи "Мегафон" против Совета ЕС из-за введения экспортных ограничений, оставил действующие меры в силе, следует из решения суда.
"Суд ЕС отклонил этот иск", - говорится в решении.
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Суд счел необоснованными все претензии, выдвинутые истцом.
ЕС 25 февраля 2023 года ввел против "Мегафона" экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. До этого аналогичные ограничения ввели США. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". При этом в "Мегафоне" обещали рассмотреть возможность оспорить решение ЕС.
В документе на сайте официального журнала ЕС, в частности, сообщается, что иск "Мегафона" был подан еще 13 апреля 2023 года, компания оспаривает внесение в списки ограничений, настаивает на том, что Совет Евросоюза нарушил право компании на защиту, не уведомив заранее о намерении ввести ограничения и не дав возможность представить возражения. В иске указывается, что компании не сообщили причины решения о включении в санкционный список, а сами ограничения были введены ошибочно, следовательно, незаконно.
В настоящее время в Суде ЕС рассматриваются десятки исков российских и белорусских физических и юридических лиц, добивающихся снятия ограничений, введенных Евросоюзом в одностороннем порядке.
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