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В ЕС отклонили иск Мегафона об отмене европейских экспортных ограничений - РИА Новости, 15.01.2025
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11:57 15.01.2025 (обновлено: 12:04 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/megafon-1993810514.html
В ЕС отклонили иск Мегафона об отмене европейских экспортных ограничений
В ЕС отклонили иск Мегафона об отмене европейских экспортных ограничений - РИА Новости, 15.01.2025
В ЕС отклонили иск Мегафона об отмене европейских экспортных ограничений
Суд Евросоюза в Люксембурге в среду отклонил иск российского оператора мобильной связи "Мегафон" против Совета ЕС из-за введения экспортных ограничений, оставил РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:57:00+03:00
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евросоюз
мегафон
экономика
россия
люксембург (округ)
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге в среду отклонил иск российского оператора мобильной связи "Мегафон" против Совета ЕС из-за введения экспортных ограничений, оставил действующие меры в силе, следует из решения суда."Суд ЕС отклонил этот иск", - говорится в решении.Суд счел необоснованными все претензии, выдвинутые истцом.ЕС 25 февраля 2023 года ввел против "Мегафона" экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. До этого аналогичные ограничения ввели США. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". При этом в "Мегафоне" обещали рассмотреть возможность оспорить решение ЕС.В документе на сайте официального журнала ЕС, в частности, сообщается, что иск "Мегафона" был подан еще 13 апреля 2023 года, компания оспаривает внесение в списки ограничений, настаивает на том, что Совет Евросоюза нарушил право компании на защиту, не уведомив заранее о намерении ввести ограничения и не дав возможность представить возражения. В иске указывается, что компании не сообщили причины решения о включении в санкционный список, а сами ограничения были введены ошибочно, следовательно, незаконно.В настоящее время в Суде ЕС рассматриваются десятки исков российских и белорусских физических и юридических лиц, добивающихся снятия ограничений, введенных Евросоюзом в одностороннем порядке.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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евросоюз, мегафон, экономика, россия, люксембург (округ), владимир путин, совет евросоюза, сша
Евросоюз, Мегафон, Экономика, Россия, Люксембург (округ), Владимир Путин, Совет Евросоюза, США
В ЕС отклонили иск Мегафона об отмене европейских экспортных ограничений

Суд ЕС отклонил иск Мегафона об отмене европейских экспортных ограничений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип в офисе компании "Мегафон"
Логотип в офисе компании Мегафон - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип в офисе компании "Мегафон". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге в среду отклонил иск российского оператора мобильной связи "Мегафон" против Совета ЕС из-за введения экспортных ограничений, оставил действующие меры в силе, следует из решения суда.
"Суд ЕС отклонил этот иск", - говорится в решении.
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Суд счел необоснованными все претензии, выдвинутые истцом.
ЕС 25 февраля 2023 года ввел против "Мегафона" экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. До этого аналогичные ограничения ввели США. В компании тогда заявили, что не видят существенного влияния экспортных ограничений ЕС на бизнес компании, они не предусматривают "никаких действительно вредных ограничений". При этом в "Мегафоне" обещали рассмотреть возможность оспорить решение ЕС.
В документе на сайте официального журнала ЕС, в частности, сообщается, что иск "Мегафона" был подан еще 13 апреля 2023 года, компания оспаривает внесение в списки ограничений, настаивает на том, что Совет Евросоюза нарушил право компании на защиту, не уведомив заранее о намерении ввести ограничения и не дав возможность представить возражения. В иске указывается, что компании не сообщили причины решения о включении в санкционный список, а сами ограничения были введены ошибочно, следовательно, незаконно.
В настоящее время в Суде ЕС рассматриваются десятки исков российских и белорусских физических и юридических лиц, добивающихся снятия ограничений, введенных Евросоюзом в одностороннем порядке.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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