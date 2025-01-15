https://ria.ru/20250115/medvedev-1993888466.html
Медведев: все пункты плана производства оружия обеспечены финансированием
Медведев: все пункты плана производства оружия обеспечены финансированием - РИА Новости, 15.01.2025
Медведев: все пункты плана производства оружия обеспечены финансированием
Все пункты плана производства особо востребованных образцов вооружений в России на 2025 год обеспечены финансированием, сообщил замглавы Совета безопасности РФ... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:40:00+03:00
2025-01-15T17:40:00+03:00
2025-01-15T17:42:00+03:00
безопасность
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все пункты плана производства особо востребованных образцов вооружений в России на 2025 год обеспечены финансированием, сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее он провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видео опубликовано на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте". Как сообщил зампред Совбеза, график производства особо востребованных образцов вооружений на этот год утвержден. "По информации министерства обороны, все пункты плана на 2025 год обеспечены необходимым финансированием", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250115/medvedev-1993882500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев: все пункты плана производства оружия обеспечены финансированием
Медведев: план производства вооружений на 2025 год обеспечен финансированием