https://ria.ru/20250115/medvedev-1993888466.html

Медведев: все пункты плана производства оружия обеспечены финансированием

Медведев: все пункты плана производства оружия обеспечены финансированием - РИА Новости, 15.01.2025

Медведев: все пункты плана производства оружия обеспечены финансированием

Все пункты плана производства особо востребованных образцов вооружений в России на 2025 год обеспечены финансированием, сообщил замглавы Совета безопасности РФ... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:40:00+03:00

2025-01-15T17:40:00+03:00

2025-01-15T17:42:00+03:00

безопасность

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Все пункты плана производства особо востребованных образцов вооружений в России на 2025 год обеспечены финансированием, сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ранее он провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видео опубликовано на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте". Как сообщил зампред Совбеза, график производства особо востребованных образцов вооружений на этот год утвержден. "По информации министерства обороны, все пункты плана на 2025 год обеспечены необходимым финансированием", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250115/medvedev-1993882500.html

россия

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Наталья Макарова

безопасность, россия, дмитрий медведев