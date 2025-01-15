https://ria.ru/20250115/medvedev-1993883239.html
Медведев отметил эффективность поставок востребованных вооружений на фронт
Медведев отметил эффективность поставок востребованных вооружений на фронт - РИА Новости, 15.01.2025
Медведев отметил эффективность поставок востребованных вооружений на фронт
Россия сегодня обладает эффективной и налаженной системой поставок востребованных образцов вооружений в Вооруженные силы РФ, но некоторые проблемы еще предстоит РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:21:00+03:00
2025-01-15T17:21:00+03:00
2025-01-15T17:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия сегодня обладает эффективной и налаженной системой поставок востребованных образцов вооружений в Вооруженные силы РФ, но некоторые проблемы еще предстоит решить, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сегодня у нас есть эффективная, в целом налаженная система производства и поставки в войска востребованного вооружения и специальной техники", - сообщил Медведев в ходе подведения итогов деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружений. Видеозапись выложена на его странице в социальной сети "В Контакте"."Это не значит, что все задачи решены. Есть и проблемы, конечно, и нужно будет этим заниматься", - добавил он.
https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881760.html
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россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев отметил эффективность поставок востребованных вооружений на фронт
Медведев отметил налаженность поставок востребованных вооружений на фронт