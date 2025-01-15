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Медведев отметил эффективность поставок востребованных вооружений на фронт - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 15.01.2025 (обновлено: 17:38 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/medvedev-1993883239.html
Медведев отметил эффективность поставок востребованных вооружений на фронт
Медведев отметил эффективность поставок востребованных вооружений на фронт - РИА Новости, 15.01.2025
Медведев отметил эффективность поставок востребованных вооружений на фронт
Россия сегодня обладает эффективной и налаженной системой поставок востребованных образцов вооружений в Вооруженные силы РФ, но некоторые проблемы еще предстоит РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:21:00+03:00
2025-01-15T17:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия сегодня обладает эффективной и налаженной системой поставок востребованных образцов вооружений в Вооруженные силы РФ, но некоторые проблемы еще предстоит решить, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сегодня у нас есть эффективная, в целом налаженная система производства и поставки в войска востребованного вооружения и специальной техники", - сообщил Медведев в ходе подведения итогов деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружений. Видеозапись выложена на его странице в социальной сети "В Контакте"."Это не значит, что все задачи решены. Есть и проблемы, конечно, и нужно будет этим заниматься", - добавил он.
https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881760.html
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россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев отметил эффективность поставок востребованных вооружений на фронт

Медведев отметил налаженность поставок востребованных вооружений на фронт

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия сегодня обладает эффективной и налаженной системой поставок востребованных образцов вооружений в Вооруженные силы РФ, но некоторые проблемы еще предстоит решить, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня у нас есть эффективная, в целом налаженная система производства и поставки в войска востребованного вооружения и специальной техники", - сообщил Медведев в ходе подведения итогов деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружений. Видеозапись выложена на его странице в социальной сети "В Контакте".
"Это не значит, что все задачи решены. Есть и проблемы, конечно, и нужно будет этим заниматься", - добавил он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Вчера, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Медведев
 
 
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