https://ria.ru/20250115/medvedev-1993883239.html

Медведев отметил эффективность поставок востребованных вооружений на фронт

Медведев отметил эффективность поставок востребованных вооружений на фронт - РИА Новости, 15.01.2025

Медведев отметил эффективность поставок востребованных вооружений на фронт

Россия сегодня обладает эффективной и налаженной системой поставок востребованных образцов вооружений в Вооруженные силы РФ, но некоторые проблемы еще предстоит РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:21:00+03:00

2025-01-15T17:21:00+03:00

2025-01-15T17:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия сегодня обладает эффективной и налаженной системой поставок востребованных образцов вооружений в Вооруженные силы РФ, но некоторые проблемы еще предстоит решить, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сегодня у нас есть эффективная, в целом налаженная система производства и поставки в войска востребованного вооружения и специальной техники", - сообщил Медведев в ходе подведения итогов деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружений. Видеозапись выложена на его странице в социальной сети "В Контакте"."Это не значит, что все задачи решены. Есть и проблемы, конечно, и нужно будет этим заниматься", - добавил он.

https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881760.html

россия

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2025

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россия, дмитрий медведев