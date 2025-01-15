https://ria.ru/20250115/medvedev-1993882500.html

Медведев рассказал о поставке особо востребованных образцов вооружений в ВС

Медведев рассказал о поставке особо востребованных образцов вооружений в ВС - РИА Новости, 15.01.2025

Медведев рассказал о поставке особо востребованных образцов вооружений в ВС

Поставки особо востребованных образцов вооружений в ВС РФ, запланированные на 2024 год, осуществлены практически в полном объеме, по ряду позиций начата... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:18:00+03:00

2025-01-15T17:18:00+03:00

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дмитрий медведев

вооруженные силы рф

безопасность

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поставки особо востребованных образцов вооружений в ВС РФ, запланированные на 2024 год, осуществлены практически в полном объеме, по ряду позиций начата опережающая поставка, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Их поставки осуществлены практически в полном объеме, при этом по ряду позиций начата и опережающая поставка по планам 2025 года", - сказал Медведев на совещании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, говоря об итогах 2024 года.Видео совещания опубликовано на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250115/medvedev-1993888466.html

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Наталья Макарова

дмитрий медведев, вооруженные силы рф, безопасность, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)