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Медведев рассказал о внедрении передовых технологий на предприятиях ОПК - РИА Новости, 15.01.2025
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17:16 15.01.2025 (обновлено: 17:40 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881760.html
Медведев рассказал о внедрении передовых технологий на предприятиях ОПК
Медведев рассказал о внедрении передовых технологий на предприятиях ОПК - РИА Новости, 15.01.2025
Медведев рассказал о внедрении передовых технологий на предприятиях ОПК
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для развития производственных мощностей и внедрения передовых технологий на предприятиях ОПК в 2024 году было... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:16:00+03:00
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россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для развития производственных мощностей и внедрения передовых технологий на предприятиях ОПК в 2024 году было сделано немало.Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видео опубликовано на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте"."Немало в целом сделано и для развития производственных мощностей и внедрения передовых технологий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - сказал Медведев в ходе заседания, подводя итоги 2024 года.
https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881629.html
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россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о внедрении передовых технологий на предприятиях ОПК

Медведев: для развития мощностей предприятий ОПК в 2024 году было сделано немало

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для развития производственных мощностей и внедрения передовых технологий на предприятиях ОПК в 2024 году было сделано немало.
Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видео опубликовано на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте".
"Немало в целом сделано и для развития производственных мощностей и внедрения передовых технологий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - сказал Медведев в ходе заседания, подводя итоги 2024 года.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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