https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881760.html

Медведев рассказал о внедрении передовых технологий на предприятиях ОПК

Медведев рассказал о внедрении передовых технологий на предприятиях ОПК - РИА Новости, 15.01.2025

Медведев рассказал о внедрении передовых технологий на предприятиях ОПК

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для развития производственных мощностей и внедрения передовых технологий на предприятиях ОПК в 2024 году было... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:16:00+03:00

2025-01-15T17:16:00+03:00

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россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для развития производственных мощностей и внедрения передовых технологий на предприятиях ОПК в 2024 году было сделано немало.Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видео опубликовано на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте"."Немало в целом сделано и для развития производственных мощностей и внедрения передовых технологий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - сказал Медведев в ходе заседания, подводя итоги 2024 года.

https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881629.html

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россия, дмитрий медведев