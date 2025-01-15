https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881629.html
Медведев пообещал повышать антитеррористическую защищенность ОПК
Медведев пообещал повышать антитеррористическую защищенность ОПК - РИА Новости, 15.01.2025
Медведев пообещал повышать антитеррористическую защищенность ОПК
Россия продолжит повышать антитеррористическую защищенность предприятий оборонно-промышленного комплекса, обеспечивать их техническое переоснащение, заявил... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:14:00+03:00
2025-01-15T17:14:00+03:00
2025-01-15T17:31:00+03:00
дмитрий медведев
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия продолжит повышать антитеррористическую защищенность предприятий оборонно-промышленного комплекса, обеспечивать их техническое переоснащение, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Ранее на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения он подвел итоги деятельности в 2024 году, также обсуждались планы работы на 2025 год. Видео опубликовано на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте"."Естественно, мы продолжим обращать самое пристальное внимание на техническое переоснащение предприятий и повышение их антитеррористической защищенности", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881403.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_21198804e3982889256180795d709480.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, безопасность, россия
Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия
Медведев пообещал повышать антитеррористическую защищенность ОПК
Медведев пообещал продолжать повышать антитеррористическую защищенность ОПК