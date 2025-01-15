https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881629.html

Медведев пообещал повышать антитеррористическую защищенность ОПК

Медведев пообещал повышать антитеррористическую защищенность ОПК - РИА Новости, 15.01.2025

Медведев пообещал повышать антитеррористическую защищенность ОПК

Россия продолжит повышать антитеррористическую защищенность предприятий оборонно-промышленного комплекса, обеспечивать их техническое переоснащение, заявил... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:14:00+03:00

2025-01-15T17:14:00+03:00

2025-01-15T17:31:00+03:00

дмитрий медведев

безопасность

россия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия продолжит повышать антитеррористическую защищенность предприятий оборонно-промышленного комплекса, обеспечивать их техническое переоснащение, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Ранее на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения он подвел итоги деятельности в 2024 году, также обсуждались планы работы на 2025 год. Видео опубликовано на странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте"."Естественно, мы продолжим обращать самое пристальное внимание на техническое переоснащение предприятий и повышение их антитеррористической защищенности", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881403.html

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дмитрий медведев, безопасность, россия