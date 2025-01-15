https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881522.html

Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК

Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК - РИА Новости, 15.01.2025

Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК

Задачи, которые президент России Владимир Путин поставил перед оборонной промышленностью РФ, в целом исполнены, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:14:00+03:00

2025-01-15T17:14:00+03:00

2025-01-15T17:31:00+03:00

россия

дмитрий медведев

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Задачи, которые президент России Владимир Путин поставил перед оборонной промышленностью РФ, в целом исполнены, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза провел совещание об итогах деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения."В целом задачи, которые президент поставил перед оборонной промышленностью, исполнены. Наша группа принимала в этой работе достаточно активное участие. Я направил доклад главе государства о результатах работы, где подробно остановился на графике производства особо востребованных образцов, вооружения и специальной техники", - сказал Медведев на совещании.Видео опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250115/medvedev-1993882500.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, безопасность, владимир путин