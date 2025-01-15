Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 15.01.2025 (обновлено: 17:31 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881522.html
Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК
Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК - РИА Новости, 15.01.2025
Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК
Задачи, которые президент России Владимир Путин поставил перед оборонной промышленностью РФ, в целом исполнены, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:14:00+03:00
2025-01-15T17:31:00+03:00
россия
дмитрий медведев
безопасность
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Задачи, которые президент России Владимир Путин поставил перед оборонной промышленностью РФ, в целом исполнены, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза провел совещание об итогах деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения."В целом задачи, которые президент поставил перед оборонной промышленностью, исполнены. Наша группа принимала в этой работе достаточно активное участие. Я направил доклад главе государства о результатах работы, где подробно остановился на графике производства особо востребованных образцов, вооружения и специальной техники", - сказал Медведев на совещании.Видео опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250115/medvedev-1993882500.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_21198804e3982889256180795d709480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, безопасность, владимир путин
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Владимир Путин
Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК

Медведев: поставленные перед оборонной промышленностью задачи в целом исполнены

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Задачи, которые президент России Владимир Путин поставил перед оборонной промышленностью РФ, в целом исполнены, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза провел совещание об итогах деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения.
«
"В целом задачи, которые президент поставил перед оборонной промышленностью, исполнены. Наша группа принимала в этой работе достаточно активное участие. Я направил доклад главе государства о результатах работы, где подробно остановился на графике производства особо востребованных образцов, вооружения и специальной техники", - сказал Медведев на совещании.
Видео опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Медведев рассказал о поставке особо востребованных образцов вооружений в ВС
Вчера, 17:18
 
РоссияДмитрий МедведевБезопасностьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала