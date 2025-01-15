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Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК
Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК - РИА Новости, 15.01.2025
Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК
Задачи, которые президент России Владимир Путин поставил перед оборонной промышленностью РФ, в целом исполнены, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:14:00+03:00
2025-01-15T17:14:00+03:00
2025-01-15T17:31:00+03:00
россия
дмитрий медведев
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Задачи, которые президент России Владимир Путин поставил перед оборонной промышленностью РФ, в целом исполнены, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза провел совещание об итогах деятельности рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения."В целом задачи, которые президент поставил перед оборонной промышленностью, исполнены. Наша группа принимала в этой работе достаточно активное участие. Я направил доклад главе государства о результатах работы, где подробно остановился на графике производства особо востребованных образцов, вооружения и специальной техники", - сказал Медведев на совещании.Видео опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250115/medvedev-1993882500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, безопасность, владимир путин
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность, Владимир Путин
Медведев заявил о выполнении задач, поставленных Путиным перед ОПК
Медведев: поставленные перед оборонной промышленностью задачи в целом исполнены