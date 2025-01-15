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Медведев направил Путину доклад о работе военно-промышленной комиссии
Медведев направил Путину доклад о работе военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 15.01.2025
Медведев направил Путину доклад о работе военно-промышленной комиссии
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что направил президенту РФ Владимиру Путину доклад о результатах работы группы Военно-промышленной комиссии РФ по... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:11:00+03:00
2025-01-15T17:11:00+03:00
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россия
дмитрий медведев
владимир путин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что направил президенту РФ Владимиру Путину доклад о результатах работы группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством вооружений, заострив внимание на графике производства особо востребованных образцов техники."Я направил доклад главе государства о результатах работы, где подробно остановился на графике производства особо востребованных образцов вооружений и специальной техники" , - сказал Медведев на совещании рабочей группы, видео выложено на его странице в социальной сети "В Контакте".
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россия, дмитрий медведев, владимир путин
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Медведев направил Путину доклад о работе военно-промышленной комиссии
Медведев направил Путину доклад о результатах военно-промышленной комиссии