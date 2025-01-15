https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881183.html

Медведев направил Путину доклад о работе военно-промышленной комиссии

Медведев направил Путину доклад о работе военно-промышленной комиссии - РИА Новости, 15.01.2025

Медведев направил Путину доклад о работе военно-промышленной комиссии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что направил президенту РФ Владимиру Путину доклад о результатах работы группы Военно-промышленной комиссии РФ по... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:11:00+03:00

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россия

дмитрий медведев

владимир путин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что направил президенту РФ Владимиру Путину доклад о результатах работы группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством вооружений, заострив внимание на графике производства особо востребованных образцов техники."Я направил доклад главе государства о результатах работы, где подробно остановился на графике производства особо востребованных образцов вооружений и специальной техники" , - сказал Медведев на совещании рабочей группы, видео выложено на его странице в социальной сети "В Контакте".

https://ria.ru/20250115/medvedev-1993882500.html

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россия, дмитрий медведев, владимир путин