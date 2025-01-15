https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881091.html

Медведев назвал приоритетную задачу российского ОПК на 2025 год

Медведев назвал приоритетную задачу российского ОПК на 2025 год - РИА Новости, 15.01.2025

Медведев назвал приоритетную задачу российского ОПК на 2025 год

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал создание высокотехнологичных вооружений, в том числе беспилотников, среди приоритетных задач... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:10:00+03:00

2025-01-15T17:10:00+03:00

2025-01-15T17:45:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

технологии

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал создание высокотехнологичных вооружений, в том числе беспилотников, среди приоритетных задач российского оборонно-промышленного комплекса на 2025 год.Ранее он провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видео опубликовано на официальной странице Медведева в социальной сети "ВКонтакте". Как сообщил зампред Совбеза, график производства особо востребованных образцов вооружений на 2025 год уже утвержден."По значительному числу позиций объемы этой работы увеличены. Среди приоритетных задач - создание высокотехнологичных вооружений. Естественно, это касается всего спектра, включая и беспилотники, которые показали высокую эффективность на поле боя", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20250115/medvedev-1993881629.html

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россия, дмитрий медведев, технологии