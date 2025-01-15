https://ria.ru/20250115/medvedchuk-1993802531.html

Украина оккупирована нацистской хунтой Зеленского, заявил Медведчук

Украина оккупирована нацистской хунтой Зеленского, заявил Медведчук - РИА Новости, 15.01.2025

Украина оккупирована нацистской хунтой Зеленского, заявил Медведчук

Современная Украина полностью оккупирована нацистской хунтой Владимира Зеленского, который не понимает своих исторических корней, культуры и традиций, заявил... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:06:00+03:00

2025-01-15T11:06:00+03:00

2025-01-15T11:06:00+03:00

украина

одесса

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Современная Украина полностью оккупирована нацистской хунтой Владимира Зеленского, который не понимает своих исторических корней, культуры и традиций, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. В своей статье он поднимает проблему, которая массово распространена на Украине – снос памятников, связанных с советской историей, бесполезная, ничего не приносящая своему народу борьба со всем русским. В качестве примера Медведчук привел Одессу, где уничтожили памятник поэту, актеру, автору и исполнителю песен Владимиру Высоцкому. Местные жители не испугались властей и вышли на митинг с требованием восстановить его. "Акция была немногочисленной, но с учетом жестокости шакалов Зеленского этих людей с уверенностью можно назвать героями своего города", - добавляет политик. "Пока на фронте погибают сотни тысяч ни в чем не повинных граждан, команда Зеленского и нацисты пожирают друг друга, и этот процесс не остановить. Но эта политическая зараза, воюя между собой, продолжает паразитировать на теле Одессы и других русских городов. Но как бы ни грызлись между собой шакалы Зеленского, нацисты, финансируемые Западом, "соросята", требующие себе полный контроль над страной, "побратимы с фронта", наивно думающие, что они могут на что-то влиять, это ровным счетом ничего не изменит. Создать "новую" нацию, а в реальности не новую, а просто нацию прислужников коллективному Западу, белых рабов, манкуртов, не помнящих своей истории, варваров, не признающих никакой культуры, садистов, уничтожающих свой народ, ничего не выйдет, все это было", - отметил Медведчук. Он выразил недоумение, как Зеленский может управлять народом, если вообще не понимает его исторических корней, культуры, веры, традиций. Если вместо того, чтобы внимательно исследовать реальную историю и культуру, "внедряет сумасбродные мифы и вопиющее варварство". С таким подходом никакой "европейской нации" не создать, а вот народ уничтожить можно легко, чем киевский режим и занимается, подчеркнул Медведчук. "И если современному чиновнику Зеленского неугоден Пушкин, но по душе Шухевич, который принес на Украину рабство, геноцид и концлагеря, то он такой же оккупант и преступник, как и его кумир. Ведь все эти современные нацисты боятся, что русская литература пробудит в украинских гражданах чувство достоинства и справедливости, и тогда они будут свергнуты раз и навсегда. Поэтому они и уничтожают разумное, доброе, вечное. Но так делают не государственные деятели, а обезумевшие оккупанты, кем, собственно, режим Зеленского, нацисты и соросята являются", - подчеркнул Медведчук. По его словам, Украину необходимо освободить от этих оккупантов, после чего их обязательно будут судить. Он добавил, что именно творчество классиков русской литературы напоминает украинским властям, что время суда над ними скоро придет, поэтому они воюют с памятниками, но это им никак не поможет.

https://ria.ru/20250114/zelenskiy-1993644279.html

https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993762805.html

https://ria.ru/20250113/ukraina-1993434552.html

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украина, одесса, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир высоцкий (автор песен), в мире