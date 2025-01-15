https://ria.ru/20250115/mazut-1993809489.html

Пострадавших от разлива мазута птиц передали в центры реабилитации

Пострадавших от разлива мазута птиц передали в центры реабилитации - РИА Новости, 15.01.2025

Пострадавших от разлива мазута птиц передали в центры реабилитации

Около 6 тысяч птиц, пострадавших после разлива мазута в Черном море, переданы в центры реабилитации Краснодарского и Ставропольского краев, сообщается в... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:48:00+03:00

2025-01-15T11:48:00+03:00

2025-01-15T11:48:00+03:00

происшествия

черное море

ставропольский край

анапа

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 15 янв – РИА Новости. Около 6 тысяч птиц, пострадавших после разлива мазута в Черном море, переданы в центры реабилитации Краснодарского и Ставропольского краев, сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани. "Всего в центры помощи птицам Анапы и Темрюкского района с момента начала спасения пернатых поступило почти 6 тысяч животных. Специалисты госветслужбы проводят клинический осмотр птиц. Также берут пробы биологического материала, чтобы исключить опасные заболевания", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти 239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250114/ekologi-1993748108.html

черное море

ставропольский край

анапа

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происшествия, черное море, ставропольский край, анапа, крушение двух танкеров в керченском проливе