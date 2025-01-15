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Маск обвинил демократов в нечестной судебной системе в США - РИА Новости, 15.01.2025
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17:07 15.01.2025
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Маск обвинил демократов в нечестной судебной системе в США
Маск обвинил демократов в нечестной судебной системе в США - РИА Новости, 15.01.2025
Маск обвинил демократов в нечестной судебной системе в США
Американский предприниматель Илон Маск подверг критике Демократическую партию США за нечестную судебную систему в стране после поданного против него иска,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:07:00+03:00
2025-01-15T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск подверг критике Демократическую партию США за нечестную судебную систему в стране после поданного против него иска, заявив, что многие преступники находятся в правительстве США. Американский регулятор расследует, нарушил ли Маск закон в 2022 году, когда с опозданием как минимум в 10 дней сообщил о том, что начал скупать акции Twitter до оглашения своего намерения приобрести всю соцсеть. Это якобы позволило ему купить 9,2% акций по низкой стоимости. Согласно законам США, инвесторы должны раскрывать факт владения в случае, если их доля в публичной компании достигает 5% и более. В июле Маск, по сообщениям прессы, признал, что якобы по ошибке не понял правил SEC по раскрытию информации. "Вместо того, чтобы бороться с настоящей преступностью, при демократах граждане подвергаются судебному преследованию, в то время как серьёзные преступники разгуливают на свободе. На самом деле многие преступники находятся в правительстве. По крайней мере ещё пять дней", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее Маск назвал "сломанной организацией" комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, подавшую на него в суд за якобы нарушения, допущенные при приобретении соцсети Twitter, с тех пор переименованную в X.
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в мире, сша, илон маск
В мире, США, Илон Маск
Маск обвинил демократов в нечестной судебной системе в США

Маск обвинил демократов в нечестной судебной системе после иска против него

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск подверг критике Демократическую партию США за нечестную судебную систему в стране после поданного против него иска, заявив, что многие преступники находятся в правительстве США.
Американский регулятор расследует, нарушил ли Маск закон в 2022 году, когда с опозданием как минимум в 10 дней сообщил о том, что начал скупать акции Twitter до оглашения своего намерения приобрести всю соцсеть. Это якобы позволило ему купить 9,2% акций по низкой стоимости. Согласно законам США, инвесторы должны раскрывать факт владения в случае, если их доля в публичной компании достигает 5% и более. В июле Маск, по сообщениям прессы, признал, что якобы по ошибке не понял правил SEC по раскрытию информации.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Маск резко ответил подавшему на него в суд регулятору
Вчера, 06:25
"Вместо того, чтобы бороться с настоящей преступностью, при демократах граждане подвергаются судебному преследованию, в то время как серьёзные преступники разгуливают на свободе. На самом деле многие преступники находятся в правительстве. По крайней мере ещё пять дней", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х.
Ранее Маск назвал "сломанной организацией" комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, подавшую на него в суд за якобы нарушения, допущенные при приобретении соцсети Twitter, с тех пор переименованную в X.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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В миреСШАИлон Маск
 
 
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