https://ria.ru/20250115/mask-1993880550.html

Маск обвинил демократов в нечестной судебной системе в США

Маск обвинил демократов в нечестной судебной системе в США - РИА Новости, 15.01.2025

Маск обвинил демократов в нечестной судебной системе в США

Американский предприниматель Илон Маск подверг критике Демократическую партию США за нечестную судебную систему в стране после поданного против него иска,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск подверг критике Демократическую партию США за нечестную судебную систему в стране после поданного против него иска, заявив, что многие преступники находятся в правительстве США. Американский регулятор расследует, нарушил ли Маск закон в 2022 году, когда с опозданием как минимум в 10 дней сообщил о том, что начал скупать акции Twitter до оглашения своего намерения приобрести всю соцсеть. Это якобы позволило ему купить 9,2% акций по низкой стоимости. Согласно законам США, инвесторы должны раскрывать факт владения в случае, если их доля в публичной компании достигает 5% и более. В июле Маск, по сообщениям прессы, признал, что якобы по ошибке не понял правил SEC по раскрытию информации. "Вместо того, чтобы бороться с настоящей преступностью, при демократах граждане подвергаются судебному преследованию, в то время как серьёзные преступники разгуливают на свободе. На самом деле многие преступники находятся в правительстве. По крайней мере ещё пять дней", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее Маск назвал "сломанной организацией" комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, подавшую на него в суд за якобы нарушения, допущенные при приобретении соцсети Twitter, с тех пор переименованную в X.

https://ria.ru/20250115/mask-1993764312.html

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в мире, сша, илон маск