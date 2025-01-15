https://ria.ru/20250115/makeevka-1993873198.html

В Макеевке две женщины пострадали от ракеты ВСУ

В Макеевке две женщины пострадали от ракеты ВСУ - РИА Новости, 15.01.2025

В Макеевке две женщины пострадали от ракеты ВСУ

Система ПВО сбила ракету, части которой упали на Макеевку, в результате чего пострадали две пожилые женщины, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:37:00+03:00

2025-01-15T16:37:00+03:00

2025-01-15T16:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

макеевка

украина

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Система ПВО сбила ракету, части которой упали на Макеевку, в результате чего пострадали две пожилые женщины, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее в среду ведомство неоднократно сообщало, что в Макеевке объявлена ракетная опасность. "Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт падения частей ракеты, сбитой системами ПВО республики в Советском районе Макеевки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По информации управления, пострадали две женщины 1935 и 1947 годов рождения. Кроме того, повреждения получили шесть частных жилых домостроения, два многоквартирных жилых дома и пять частных автомобилей. Как отметили в МЧС России, из-за вооруженной атаки на Макеевку был разрушен частный дом, пострадали 2 пенсионерки. "Одну женщину спасателям МЧС России пришлось извлекать из-под завалов. Пострадавшие госпитализированы", - уточнили в ведомстве, сообщив, что было потушено факельное горение газовой трубы, а возгорание на 10 "квадратах". Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20241127/pushilin-1985952927.html

https://ria.ru/20250115/infobrics-1993825395.html

макеевка

украина

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макеевка, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)