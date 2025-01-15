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В Макеевке две женщины пострадали от ракеты ВСУ - РИА Новости, 15.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 15.01.2025 (обновлено: 16:55 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/makeevka-1993873198.html
В Макеевке две женщины пострадали от ракеты ВСУ
В Макеевке две женщины пострадали от ракеты ВСУ - РИА Новости, 15.01.2025
В Макеевке две женщины пострадали от ракеты ВСУ
Система ПВО сбила ракету, части которой упали на Макеевку, в результате чего пострадали две пожилые женщины, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:37:00+03:00
2025-01-15T16:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Система ПВО сбила ракету, части которой упали на Макеевку, в результате чего пострадали две пожилые женщины, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее в среду ведомство неоднократно сообщало, что в Макеевке объявлена ракетная опасность. "Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт падения частей ракеты, сбитой системами ПВО республики в Советском районе Макеевки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По информации управления, пострадали две женщины 1935 и 1947 годов рождения. Кроме того, повреждения получили шесть частных жилых домостроения, два многоквартирных жилых дома и пять частных автомобилей. Как отметили в МЧС России, из-за вооруженной атаки на Макеевку был разрушен частный дом, пострадали 2 пенсионерки. "Одну женщину спасателям МЧС России пришлось извлекать из-под завалов. Пострадавшие госпитализированы", - уточнили в ведомстве, сообщив, что было потушено факельное горение газовой трубы, а возгорание на 10 "квадратах". Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20241127/pushilin-1985952927.html
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макеевка, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Макеевке две женщины пострадали от ракеты ВСУ

В Макеевке две пенсионерки пострадали от ракеты ВСУ

© Фото : Факты военных преступлений Украины/TelegramПоследствия падения частей ракеты, сбитой системой ПВО в Макеевке. 15 января 2025
Последствия падения частей ракеты, сбитой системой ПВО в Макеевке. 15 января 2025 - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Факты военных преступлений Украины/Telegram
Последствия падения частей ракеты, сбитой системой ПВО в Макеевке. 15 января 2025
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Система ПВО сбила ракету, части которой упали на Макеевку, в результате чего пострадали две пожилые женщины, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее в среду ведомство неоднократно сообщало, что в Макеевке объявлена ракетная опасность.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Пушилин рассказал о численности населения в Макеевке
27 ноября 2024, 11:19
"Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт падения частей ракеты, сбитой системами ПВО республики в Советском районе Макеевки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По информации управления, пострадали две женщины 1935 и 1947 годов рождения. Кроме того, повреждения получили шесть частных жилых домостроения, два многоквартирных жилых дома и пять частных автомобилей.
Как отметили в МЧС России, из-за вооруженной атаки на Макеевку был разрушен частный дом, пострадали 2 пенсионерки. "Одну женщину спасателям МЧС России пришлось извлекать из-под завалов. Пострадавшие госпитализированы", - уточнили в ведомстве, сообщив, что было потушено факельное горение газовой трубы, а возгорание на 10 "квадратах".
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
"Инструмент геноцида". СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
Вчера, 13:04
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаУкраинаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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