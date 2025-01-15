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Лукашенко заявил, что оппозиция не дождется его смерти - РИА Новости, 15.01.2025
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14:17 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/lukashenko-1993838931.html
Лукашенко заявил, что оппозиция не дождется его смерти
Лукашенко заявил, что оппозиция не дождется его смерти - РИА Новости, 15.01.2025
Лукашенко заявил, что оппозиция не дождется его смерти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уехавшая на Запад оппозиция не дождется его смерти. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:17:00+03:00
2025-01-15T14:17:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уехавшая на Запад оппозиция не дождется его смерти. "И получается: одни беглые (уехавшие в 2020 году на Запад оппозиционеры - ред.) и прочие ждут, когда сдохнет президент: "Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить". Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: "Пронесет". Ребята, не пронесет", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта во время доклада об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год. Ранее Лукашенко призвал выехавшую из Белоруссии оппозицию вернуться домой, "покаяться" и понести наказание за свои действия. Он заявлял, что есть много обращений от оппозиционеров, выехавших из страны после президентских выборов 2020 года и желающих вернуться, но власти еще не решили, как отсеять возможных шпионов и террористов. Позднее было озвучено решение создать межведомственную комиссию для работы с гражданами, желающими вернуться на родину. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992736703.html
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5
4.7
96
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что оппозиция не дождется его смерти

Лукашенко заявил, что уехавшая на Запад оппозиция не дождется его смерти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уехавшая на Запад оппозиция не дождется его смерти.
"И получается: одни беглые (уехавшие в 2020 году на Запад оппозиционеры - ред.) и прочие ждут, когда сдохнет президент: "Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить". Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: "Пронесет". Ребята, не пронесет", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта во время доклада об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год.
Ранее Лукашенко призвал выехавшую из Белоруссии оппозицию вернуться домой, "покаяться" и понести наказание за свои действия. Он заявлял, что есть много обращений от оппозиционеров, выехавших из страны после президентских выборов 2020 года и желающих вернуться, но власти еще не решили, как отсеять возможных шпионов и террористов. Позднее было озвучено решение создать межведомственную комиссию для работы с гражданами, желающими вернуться на родину.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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7 января, 13:37
 
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