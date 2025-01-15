Лукашенко призвал не тратить инвестиции на барахло
Лукашенко призвал не тратить ни копейки инвестиции на барахло
Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при формировании государственной инвестиционной программы на 2025 год нельзя тратить ни копейки на барахло.
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"Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее - у нас этого барахла хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих - не важно, для кого", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Белорусский лидер сделал акцент на экономии - ключевом принципе, которым следует руководствоваться. Он отметил, что особая роль отводится комитету государственного контроля. Лукашенко обратился к председателю комитета госконтроля Василию Герасимову. "Главный ваш вопрос - это деньги, бюджет. Вот туда вы должны смотреть и вникать. И контролировать соответствующе правительство, министров, всех, кто стоит за этими деньгами", - сказал глава государства.
По словам Лукашенко, правительство и администрация президента видят основной целью выход на порог безопасности по инвестициям не ниже 20% ВВП. "Только при таком уровне мы сможем обеспечивать рост экономики в будущем", - подчеркнул президент.
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