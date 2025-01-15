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Лукашенко призвал не тратить инвестиции на барахло - РИА Новости, 15.01.2025
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13:15 15.01.2025 (обновлено: 14:42 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/lukashenko-1993829212.html
Лукашенко призвал не тратить инвестиции на барахло
Лукашенко призвал не тратить инвестиции на барахло - РИА Новости, 15.01.2025
Лукашенко призвал не тратить инвестиции на барахло
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при формировании государственной инвестиционной программы на 2025 год нельзя тратить ни копейки на барахло. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:15:00+03:00
2025-01-15T14:42:00+03:00
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при формировании государственной инвестиционной программы на 2025 год нельзя тратить ни копейки на барахло. "Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее - у нас этого барахла хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих - не важно, для кого", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Белорусский лидер сделал акцент на экономии - ключевом принципе, которым следует руководствоваться. Он отметил, что особая роль отводится комитету государственного контроля. Лукашенко обратился к председателю комитета госконтроля Василию Герасимову. "Главный ваш вопрос - это деньги, бюджет. Вот туда вы должны смотреть и вникать. И контролировать соответствующе правительство, министров, всех, кто стоит за этими деньгами", - сказал глава государства. По словам Лукашенко, правительство и администрация президента видят основной целью выход на порог безопасности по инвестициям не ниже 20% ВВП. "Только при таком уровне мы сможем обеспечивать рост экономики в будущем", - подчеркнул президент.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал не тратить инвестиции на барахло

Лукашенко призвал не тратить ни копейки инвестиции на барахло

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при формировании государственной инвестиционной программы на 2025 год нельзя тратить ни копейки на барахло.
«
"Ни одной копейки нельзя тратить на то, без чего мы можем обойтись. Всякие офисы, конторы и прочее - у нас этого барахла хватает. Государственные они, для МВД, госслужащих - не важно, для кого", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Белорусский лидер сделал акцент на экономии - ключевом принципе, которым следует руководствоваться. Он отметил, что особая роль отводится комитету государственного контроля. Лукашенко обратился к председателю комитета госконтроля Василию Герасимову. "Главный ваш вопрос - это деньги, бюджет. Вот туда вы должны смотреть и вникать. И контролировать соответствующе правительство, министров, всех, кто стоит за этими деньгами", - сказал глава государства.
По словам Лукашенко, правительство и администрация президента видят основной целью выход на порог безопасности по инвестициям не ниже 20% ВВП. "Только при таком уровне мы сможем обеспечивать рост экономики в будущем", - подчеркнул президент.
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