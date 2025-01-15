https://ria.ru/20250115/litva-1993909499.html

В Литве заявили, что лучше выплатить деньги, чем принимать мигрантов

В Литве заявили, что лучше выплатить деньги, чем принимать мигрантов - РИА Новости, 15.01.2025

В Литве заявили, что лучше выплатить деньги, чем принимать мигрантов

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что стране лучше выплатить 3,16 миллиона евро отступных, чтобы не принимать 158 мигрантов по квоте... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T19:49:00+03:00

2025-01-15T19:49:00+03:00

2025-01-15T19:49:00+03:00

в мире

литва

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что стране лучше выплатить 3,16 миллиона евро отступных, чтобы не принимать 158 мигрантов по квоте ЕС, однако вопрос еще требует согласования с министерством финансов. "Самое безопасное для Литвы, понятно, заплатить эти деньги, но тут мы поговорим с министром финансов и посмотрим", - сказал Кондратович в эфире радио LRT. Он отметил, что безопасность может иметь цену, а в случае приема мигрантов по квоте деньги все равно "пришлось бы инвестировать в их интеграцию и уход за ними", поэтому можно воспользоваться возможностью "заплатить другой стране, которая готова их принять". В мае прошлого года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. "Пакт о миграции и предоставлении убежища" призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Пакт, который разрабатывался и переписывался почти десять лет, предусматривает серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает справедливое распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", которые сталкиваются с наплывом нелегалов. Миграционный пакт ЕС о предоставлении убежища предполагает среди прочего "систему ответственности и солидарности". Предполагается, что если страна не хочет принимать переселенного мигранта, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого.

https://ria.ru/20241012/migranty-1977730412.html

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в мире, литва, евросоюз