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В "Ленкоме" прокомментировали ситуацию с портретом Певцова - РИА Новости, 15.01.2025
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14:28 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/lenkom-1993842430.html
В "Ленкоме" прокомментировали ситуацию с портретом Певцова
В "Ленкоме" прокомментировали ситуацию с портретом Певцова - РИА Новости, 15.01.2025
В "Ленкоме" прокомментировали ситуацию с портретом Певцова
Портрет народного артиста РФ Дмитрия Певцова висел в "Ленкоме Марка Захарова" даже после его увольнения в 2021 году, "это была ошибка", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Портрет народного артиста РФ Дмитрия Певцова висел в "Ленкоме Марка Захарова" даже после его увольнения в 2021 году, "это была ошибка", сообщили в пресс-службе театра. Ранее Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома". "В ноябре 2021 года Дмитрий Анатольевич Певцов забрал свою трудовую книжку из театра "Ленком Марка Захарова" в связи с избранием его депутатом Государственной Думы. В дальнейшем он сделал ряд заявлений, отражающих его негативную позицию по отношению к театру… Фотография артиста, в отличии от тех, кто покинул театр за это время, находилась среди служащих в театре артистов. Вероятно, это была ошибка, и театр решил ее исправить", - говорится в сообщении. В "Ленкоме" отметили, что Певцов допускал негативные высказывания о театре в публичном пространстве, но продолжал выходить на его сцену по срочным договорам. В ноябре он дал интервью телеканалу "Беларусь-1", в котором рассказал, что у него было желание возглавить театр, "чтобы спасти то, что осталось после Захарова", но руководству "Ленкома" это "не было нужно", и за пять лет, по мнению артиста, "от театра ничего не осталось, кроме названия". "В связи с данными заявлениями 30.11.2024 г. в театре состоялся творческий совет, куда входят ведущие артисты "Ленкома", под руководством народного артиста А.В. Збруева. Коллеги признали крайне неэтичными и не соответствующими действительности негативные высказывания Д.А. Певцова в публичном медийном пространстве, касающиеся положения дел в театре и сохранения наследия народного артиста СССР М.А. Захарова", - заявили в театре. В "Ленкоме" добавили, что в их репертуаре сохраняются восемь спектаклей Захарова, которые "с аншлагами продолжают идти на сцене", проводятся мемориальные мероприятия, экскурсии, выставки, посвященные Захарову, в фойе развернута постоянно действующая экспозиция. Дмитрий Певцов с 2021 года является депутатом Госдумы, состоит во фракции "Новые люди".
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россия, ссср, дмитрий певцов, госдума рф
Россия, СССР, Дмитрий Певцов, Госдума РФ
В "Ленкоме" прокомментировали ситуацию с портретом Певцова

"Ленком": портрет Певцова висел даже после его увольнения, это было ошибкой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДмитрий Певцов
Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Дмитрий Певцов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Портрет народного артиста РФ Дмитрия Певцова висел в "Ленкоме Марка Захарова" даже после его увольнения в 2021 году, "это была ошибка", сообщили в пресс-службе театра.
Ранее Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, и сообщил, что его фотографию убрали со стены в фойе театра. Актера также убрали из раздела артистов на официальном сайте театра, однако оставили в "Звездах Ленкома".
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"В ноябре 2021 года Дмитрий Анатольевич Певцов забрал свою трудовую книжку из театра "Ленком Марка Захарова" в связи с избранием его депутатом Государственной Думы. В дальнейшем он сделал ряд заявлений, отражающих его негативную позицию по отношению к театру… Фотография артиста, в отличии от тех, кто покинул театр за это время, находилась среди служащих в театре артистов. Вероятно, это была ошибка, и театр решил ее исправить", - говорится в сообщении.
В "Ленкоме" отметили, что Певцов допускал негативные высказывания о театре в публичном пространстве, но продолжал выходить на его сцену по срочным договорам. В ноябре он дал интервью телеканалу "Беларусь-1", в котором рассказал, что у него было желание возглавить театр, "чтобы спасти то, что осталось после Захарова", но руководству "Ленкома" это "не было нужно", и за пять лет, по мнению артиста, "от театра ничего не осталось, кроме названия".
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"В связи с данными заявлениями 30.11.2024 г. в театре состоялся творческий совет, куда входят ведущие артисты "Ленкома", под руководством народного артиста А.В. Збруева. Коллеги признали крайне неэтичными и не соответствующими действительности негативные высказывания Д.А. Певцова в публичном медийном пространстве, касающиеся положения дел в театре и сохранения наследия народного артиста СССР М.А. Захарова", - заявили в театре.
В "Ленкоме" добавили, что в их репертуаре сохраняются восемь спектаклей Захарова, которые "с аншлагами продолжают идти на сцене", проводятся мемориальные мероприятия, экскурсии, выставки, посвященные Захарову, в фойе развернута постоянно действующая экспозиция.
Дмитрий Певцов с 2021 года является депутатом Госдумы, состоит во фракции "Новые люди".
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